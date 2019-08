18. August 2019, 21:37 Uhr Haar Bewerbung als grüne Gemeinde

Die Gemeinde Haar bewirbt sich um das Label "StadtGrün naturnah". Mit verschiedenen Projekten wie dem Baumlehrpfad im gesamten Gemeindegebiet und einigen Broschüren rund um das Thema Umwelt und Natur hat die Kommune bereits einige Maßnahmen in die Wege geleitet, bevor sie sich für das Label beworben hat. Auch der Naturschaugarten und die öffentlichen Gemüsegärten, bei denen Bürger gemeinschaftlich anpflanzen, hegen und pflegen, bis dann geerntet werden kann, passen in das Bild der ökologisch bewussten Kommune. Ob Haar mit dem Label ausgezeichnet wird, entscheidet sich bei der Preisverleihung am 19. September in Bonn. Haar ist heuer die einzige Gemeinde Bayerns, deren Bewerbung angenommen wurde, und die vierte im Freistaat, die damit ausgezeichnet werden könnte. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) erkennt darin die Bestätigung, dass die Gemeinde Haar und ihre Bürger umweltbewusst denken. Sie hofft, dass die Auszeichnung das Bild vom "grünen Haar" verstärken werde.