Die Haarer Polizei hat einen 18-Jährigen und einen 25-Jährigen erwischt, die alkoholisiert mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Der 18-Jährige aus dem Landkreis geriet in der Nacht zum Samstag in eine Kontrolle, als er auf dem Aschheimer Weg in Kirchheim mit einem E-Scooter fuhr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nicht weniger glimpflich kam ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg davon, der am Freitag gegen 21.20 Uhr auf der Wasserburger Straße in Haar bei einer Verkehrskontrolle mit Alkoholgeruch im Atem auffiel. Ein erster Test ergab 0,84 Promille. Ihn erwartet laut Polizei ein Bußgeld im dreistelligen Eurobereich und mindestens ein Monat Fahrverbot.