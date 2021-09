Eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot erwarten einen 20-Jährigen aus Grafing im Kreis Ebersberg nach einer Verkehrskontrolle am Samstagabend in Haar. Nach Polizeiangaben stellten die Beamten fest, dass der junge Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis und der Grafinger musste sich einer Blutentnahme unterziehen.