Das Beratungsbüro der Haarer Bürgerstiftung öffnet in gut zwei Wochen wieder. Unter Beachtung der Hygieneregeln können Bürgerinnen und Bürger sich von Montag, 1. März, an in allen sozialen Fragen an das Büro wenden. Sie erhalten dort nach Angaben der Bürgerstiftung unter anderem Hilfe bei der Erstellung von Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Eine Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 089/46 00 28 64 sowie per E-Mail an die Adresse beratung@buergerstiftunghaar.de möglich. Geöffnet ist das Beratungsbüro jeden Montag von 10 bis 12 Uhr.