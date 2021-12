An der Vergabe einer Vier-Zimmer-Wohnung in diesem Wohn- und Geschäftshaus an der Leibstraße an einen ortsbekannten Gastronomen hat sich der Streit entzündet.

Haars in Kritik geratener Bürgermeister spricht von "schmutziger Wäsche" und will auch frühere Vergaben öffentlich machen, der SPD-Gemeinderat nennt das "unanständig".

Von Bernhard Lohr, Haar

Im Konflikt um die Vergabe einer kommunalen Wohnung in Haar hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) eine Transparenz-Offensive angekündigt. Weil er aber außer den Wohnungszuteilungen in seiner Amtszeit auch die seiner beiden Vorgänger untersuchen lassen will, kommen jetzt scharfe Attacken aus Reihen der SPD. Gemeinderat Peter Paul Gantzer sieht darin ein Ablenkungsmanöver und wirft Bukowski vor, "indirekt, aber sehr subtil" seinen Vorgängern Helmut Dworzak und Gabriele Müller zu unterstellen, nicht korrekt gehandelt zu haben. Bukowski spricht dagegen von am Ort kursierenden Behauptungen, die er aufklären wolle, wonach es bei Wohnungsvergaben eine "schon seit langem andauernde Mauschelei" gebe. Gantzer: "Diese Vorwürfe sind falsch und menschlich unanständig."

Vorige Woche war bekannt geworden, dass eine gemeindeeigene Vier-Zimmer-Neubauwohnung an einen ortsbekannten Gastronomen vergeben worden ist. Auf Facebook wird seither darüber diskutiert, wem kommunale Wohnungen zustehen sollten. Das geschieht intensiv auch deshalb, weil die begünstigte Gastronomen-Familie nicht dem Bild entspricht, das gemeinhin als bedürftig verstanden wird. Bürgermeister Bukowski bekräftigt, ebenfalls auf Facebook, dass die "Familie aufgrund langer Wartezeit und erfüllter Kriterien berechtigt" gewesen sei, "die Wohnung in dieser Größe zu erhalten". Er kritisiert, es werde vorschnell geurteilt, Privates werde an die Öffentlichkeit gezerrt. Es gebe Selbständige, die infolge der Corona-Krise finanziell nicht mehr so gut dastünden.

Laut SPD wurde bei der Vermietung der Wohnung von den Vergabekriterien abgewichen

Ein zentraler Kritikpunkt ist die Frage, warum die Vier-Zimmer-Wohnung im Wohn- und Geschäftshaus in der Leibstraße 18 an einen Drei-Personen-Haushalt gehen soll. Davon geht die SPD aus, weil der 17-jährige Sohn der Familie mittlerweile ausgezogen ist. Im Kriterienkatalog, der der SZ vorliegt, heißt es an erster, übergeordneter Stelle: Vier-Zimmer-Wohnung/Vier Personen. In der Punkteskala wird mit Punktabzug gerechnet, wenn weniger Personen einziehen, als Zimmer vorhanden sind. Laut SPD-Antrag hat die vierköpfige Familie, die als Zweitplatzierte nicht zum Zug kam, sogar mehr Bonuspunkte auf dem Konto.

Gantzer hält Bukowski trotz dessen jüngsten Erklärungen vor, weiterhin "jeden Beweis schuldig geblieben" zu sein, dass die Vergabe korrekt gewesen sei. "Nach allem, was ich weiß", schreibt Gantzer, "wurde von den Kriterien erheblich abgewichen, was nur auf Ihre Weisung als Bürgermeister erfolgen konnte."

Mittlerweile herrscht zwischen Bukowski und Gantzer ein offen feindseliger Ton. Gantzer hält Bukowski für jemanden, der gerne mal jemandem hilft, den er gut kennt. So habe er etwa eine Ladenfläche in einem Gemeindehaus ohne Einbindung des Gemeinderats an das libanesische Lokal "Beirut, Beirut" vergeben, weil dessen Betreiber auf der CSU-Liste für den Gemeinderat kandidiert habe. Weitere Aktionen des Bürgermeisters passten in dieses Bild. Bukowski nimmt die Angriffe persönlich und zum Anlass, Gantzer den Rückzug aus dem Gemeinderat nahezulegen. Dieser betreibe seit längerem ein "schmutziges Werk".

Bukowski und Gantzer standen standen schon einmal, im Sommer 2020, kurz vor einem Gerichtsprozess, weil der Bürgermeister den langjährigen Landtagsabgeordneten wegen übler Nachrede angezeigt hatte. Bukowski zog die Anzeige als Geste des guten Willens später zurück, nicht wissend, dass die Staatsanwaltschaft ihre Vorermittlungen eingestellt hatte.

Wegen der Ankündigung, auch frühere Wohnungsvergaben auf den Prüfstand zu stellen, hat sich auch Haars Altbürgermeister Helmut Dworzak zu Wort gemeldet. Dieser erklärt, nie Anweisung gegeben zu haben, vom Kriterienkatalog abzuweichen. "Es wurden keine Wohnungen an Berechtigten vorbei an nachrangige Bewerber vergeben. Es wurden keine Vier-Zimmer-Wohnungen aus irgend welchen Gründen an kleinere Familien vermietet."