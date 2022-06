Von Lydia Wünsch, Haar

Gerechtigkeit ist ein Begriff, der gerne in politischen Reden verwendet wird. Der Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht unter der Überschrift "Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit". Und dabei ist wahre Gerechtigkeit eine Utopie. Wir können immer nur versuchen, uns ihr anzunähern. Auf einer Podiumsdiskussion der Volkshochschule Haar, die von der Leiterin Lourdes María Ros de Andrés moderiert wurde, haben im Bildungszentrum Poststadel vier Personen mit ganz unterschiedlichen Berufen ihre professionelle Sicht auf das Gerechtigkeit-Thema dargelegt. Die ehemalige Sprecherin des Menschenrechtsausschusses im Bundestag Margarete Bause (Grüne), der Haarer Gemeinderat und Jurist Dietrich Keymer (CSU), der Kandidat der SPD bei der jüngsten Bundestagswahl im Landkreis und Philosoph Korbinian Rüger sowie der Haarer SPD-Gemeinderat und Mittelschullehrer Peter Schießl.

Bei der Diskussion zeigte sich schnell, wie schwer greifbar der Gerechtigkeitsbegriff ist und wie unterschiedlich er aufgefasst werden kann. Für den Philosophen Korbinian Rüger geht es dabei vor allem um eine gerechte Verteilung von Gütern. Ungleichheiten sollten seiner Meinung nach nicht auf Zufällen basieren. Wie etwa, in welchem Land oder in welcher Familie man geboren wurde. Die Politik sollte aus Sicht der theoretischen Verteilungsgerechtigkeit dort korrigierend eingreifen, wo Menschen aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt sind.

Grünen-Politikerin Margarete Bause sieht das Thema Gerechtigkeit unter dem Aspekt der Wahrung der Menschenrechte. Jeder Mensch muss ihrer Meinung nach ein würdevolles Leben führen können. Der Begriff der Verteilungsgerechtigkeit greife dabei nicht weit genug. Denn ganz konkret gehe es in unserer Welt doch ziemlich ungerecht zu. So hätten Frauen einen Nachteil gegenüber Männern. Auch innerhalb der verschiedenen Generationen gebe es Gerechtigkeitsunterschiede, wenn die nächste Generation die Folgen des Klimawandels deutlich stärker zu spüren bekomme. Und dann ist da noch die globale Gerechtigkeit. So habe der Süden gegenüber dem Norden das Nachsehen und werde wirtschaftlich abgehängt.

Ein Rechtsrahmen, der Gerechtigkeit schafft

Für den Juristen Dietrich Keymer geht es vor allem um die formale Gerechtigkeit. Institutionen müssten Gerechtigkeit schaffen, sonst bleibe man bei diesem Thema immer nur in der Theorie. Ihm gehe es aber vor allem um praktische Gerechtigkeit: also Verfahren und Gesetze, die Gerechtigkeit herstellten. Dabei könne die Gesetzeslage immer nur ein Abbild der Gesellschaft sein. Demnach werde das als gerecht empfunden, was der jeweiligen Werteordnung einer Gesellschaft entspreche.

Für den Mittelschullehrer Peter Schießl fängt Gerechtigkeit bei der Bildung an. Was ist wahre Chancengleichheit? Und wie kann sie hergestellt werden? Wären etwa flächendeckende Ganztagsschulen und ein Schüler-Bafög geeignete Hebel, um die Bildungslücken von Kindern der sogenannten sozialen Unterschicht auszugleichen? Und ist es wirklich förderlich, dass jedes Bundesland seine eigene Bildungspolitik hat? Wie soll da eine gerechte Bewertung beziehungsweise überhaupt ein Vergleich stattfinden können? Sicher sei, die Schere zwischen Mittelschule und Gymnasium werde immer größer. Und die Zahlen sprächen dabei für sich: 75 Prozent der Gymnasiasten kommen laut Schießl aus Akademiker-Haushalten.

Dietrich Keymer hingegen befürchtete, dass eine schulpolitische Diskussion das Thema Gerechtigkeit zu einseitig beleuchtet und kam wieder zurück auf das Thema Verteilung. "Wir haben eben nur begrenzte Ressourcen und die müssen irgendwie verteilt werden", sagte er. Bei dem Thema Bildung sollten wir uns schlichtweg fragen: "Was ist sie uns wert? Und woher nehmen wir das Geld?"

Und dann gibt es ja noch so viel andere Themen, die unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit betrachtet werden müssen. Die aktuelle Klimakrise und ihre Folgen für die nächste Generation sowie der derzeitige Krieg in der Ukraine. Hätten wir das alles verhindern können? Und was können wir jetzt überhaupt noch tun? "Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern und die Gesellschaft reagiert viel zu langsam", beklagte Bause. Wir wüssten doch schon lange von der menschengemachten globalen Erderwärmung und trotzdem hätten wir so viel Zeit verschwendet. Zurecht werfe uns das die nächste Generation nun vor. Aber gibt es überhaupt eine Verantwortung für die nachfolgenden Generationen? "Das ist durchaus eine berechtigte philosophische Frage", sagte Rüger, der sie für sich mit "ja" beantwortete. Man könne die Vergangenheit nicht ändern, aber man sollte tun, was möglich ist, um die Gegenwart sowie die Zukunft zu verbessern. Das wäre gerecht.