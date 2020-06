Die Volkshochschule Haar sucht in der Corona-Krise ihr Heil in der Offensive. Die Einrichtung der Erwachsenenbildung setzt unter neuer Geschäftsführung auf die Digitalisierung ihrer Angebote. Innerhalb weniger Wochen wurde ein Online-Programm entwickelt, das für angemeldete Kunden des Frühjahr- und Sommersemesters kostenfrei ist und Anfang Juni angelaufen ist. Ende Juni startet das Präsenzprogramm - und im Herbst- und Winterprogramm plant man zweigleisig mit Präsenz- und Onlinekursen. Bei dem Umbruch und Neustart ist die VHS auf finanzielle Hilfe der Gemeinde angewiesen.

Die seit 1957 existierende Einrichtung der Erwachsenenbildung in Haar durchlebt wohl die größte Krise in ihrer Geschichte. Die eng mit der Gemeinde verwobene Institution unter dem Vorsitz der ehemaligen Bürgermeisterin Gabriele Müller wurde von der Corona-Pandemie kalt erwischt, zumal die Führungsposition nach dem Ausscheiden der früheren Geschäftsführerin Ende 2019 nicht besetzt war. Ende Mai wurde in Lourdes María Ros de Andrés, 54, eine Nachfolgerin gefunden.

Sie habe eine Herausforderung gesucht, sagte Ros de Andrés bei einem Pressegespräch im Poststadel. "Die konnten wir liefern - spitzenmäßig", ergänzte dazu spontan Gabriele Müller, die mit am Tisch saß. Abgesehen vom Neustart beim Programm waren akut finanzielle Nöte zu bewältigen, weil zum Beispiel Kursgebühren nicht eingingen oder zurückzuzahlen waren. Erst kürzlich legte die Staatsregierung einen Zeitplan für den Wiedereinstieg in Präsenzkurse vor. Müller nannte es ein starkes Zeichen der Solidarität, dass Haarer insgesamt 10 000 Euro an Kursgebühren nicht zurückgefordert hätten. Die VHS habe dadurch Kurzarbeit für ihre Beschäftigten vermeiden können. Jetzt hofft man auf Mittel aus dem 30-Millionen-Euro-Rettungsschirm des Freistaats für die Volkshochschulen und auf die Hilfe der Gemeinde. Ein positives Gespräch mit Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) habe stattgefunden, sagte Ros de Andrés. Auch um technisches Gerät anzuschaffen, wird man Geld brauchen.

Die neue Geschäftsführerin Ros de Andrés präsentiert sich zupackend, was die Neuausrichtung der Einrichtung angeht. Ausreichend Erfahrung bringt sie jedenfalls mit. Die gebürtige Schwäbin und Tochter von baskischen und katalanischen Eltern ist seit mehr als 30 Jahren in der Bildungsbranche tätig und seit 20 Jahren auch in Führungspositionen. Digitales Lernen sei für sie nichts Neues, sagte sie. Ros de Andrés gibt als Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache der Ludwig-Maximilians-Universität Kurse in Methodik und Didaktik und hat dort Studenten in der Gruppe, die sich aus Wien und China zum Unterricht einloggen. Ros de Andrés sagte, auch im digitalen Lernen sei ein lebendiger Austausch möglich, selbst miteinander Ratschen funktioniere. Sie erlebe auch in Haar eine große Offenheit für solche Erfahrungen, in allen Altersgruppen. VHS-Vorsitzende Müller erzählte von einer über 90-Jährigen, die ihre Bridge-Runde ins Netz verlegt hat und ihre Bekannten mittlerweile begeistert täglich zum Kartenspiel einlädt.

Die Rolle der Volkshochschulen sieht Gabriele Müller jetzt darin, breite Schichten auf dem Weg zur Digitalisierung mitzunehmen. So niedrigschwellig bekomme das keine andere Organisation hin, sagte die frühere Bürgermeisterin. Wer Interesse an den neuen Angeboten hat, kann seit Anfang Juni einsteigen in das laufend ergänzte Online-Programm. Für alle, die dieses Semester angemeldet sind, sind die Angebote bis 4. September kostenfrei. Wer da und dort hineinschnuppern will, kann das für eine Gebühr von 50 Euro machen. Einige Präsenzkurse starten dieser Tage nach und nach wieder. Von 29. Juni bis 4. September ist pro angemeldeter Person wieder ein größeres Präsenzkursprogramm buchbar. Für jedermann offen und kostenfrei sind Schulungen über die Plattform Zoom, seit Mitte Juni, jeden Montag von 15 bis 15.45 Uhr. Ein Link auf der VHS-Homepage führt zu den Kursen.