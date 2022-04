Ein 59-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Ottendichl beim Einbiegen auf die B471 einen Wagen übersehen und einen Unfall verursacht, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Er wollte kurz nach 13.30 Uhr von Vaterstetten kommend am Bauhof links weiter auf der Bundesstraße Richtung Haar fahren. In dem Moment kam von dort laut Polizei eine 37-Jährige vorbei, die drei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren in ihrem Wagen hatte. Der 59-Jährige fuhr in das Heck ihres Autos. Der Airbag wurde ausgelöst, wodurch ein Kind leicht im Gesicht verletzt wurde. Nach Untersuchung durch einen Sanitäter konnte das Kind bei der 37-Jährigen bleiben. Es entstand 20 000 Euro Sachschaden. Gegen den 59-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.