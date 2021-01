Der Haarer Gemeinderat hat sich gegen die Empfehlung des Bauausschusses eine Hintertür offen gehalten, um den von der Deutschen Bahn vorgeschlagenen Neubau eines Kiosks samt Wartehalle am Bahnhof zu ermöglichen. Zunächst soll ein Gespräch mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn in Bayern, Klaus-Dieter Josel, abgewartet werden, bei dem es um ein Stelzenhaus auf dem Park-and-Ride-Platz auf der Südseite des Bahnhofs gehen soll. Darunter könnte ein Busbahnhof entstehen. Die Mehrheit im Bauausschuss hatte gegen den Rat von Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) auch wegen dieses ambitionierten Vorhabens den von der Bahn ins Spiel gebrachten Kioskbau abgelehnt.

Doch nun soll dieser eine Option bleiben, auch wenn ihn die SPD hässlich findet und die Grünen als überflüssig ansehen. Bukowski sagte auf Anfrage, im Bauausschuss habe es "Missverständnisse" gegeben. So sei es möglich, dass das bis 2022 umsetzbare Kioskprojekt in das Großvorhaben eingebunden werde. Die Bahn sei gesprächsoffen. Ein Vertreter des Unternehmens bekräftigte das im Gemeinderat. Zudem sollen jetzt nach Bukowskis Willen die Haarer gefragt werden, ob sie den neuen Kiosk gut fänden.

Derweil sieht man in Haar tatsächlich Chancen, das Stelzenhaus wie von der SPD beantragt und von der CSU schon früher vorgeschlagen, zu verwirklichen. Wie bekannt wurde, hat die Bahn selbst im Jahr 2011 ein Konzept vorgestellt, bei dem im Zuge einer Neugestaltung des Bahnhofes und dessen Umfeld der Parkplatz Investoren angeboten werden sollte, um Tiefgarage, Geschäfte und Wohnungen zu bauen. Im Jahr 2017 beabsichtigte die Bahn dann, preisgünstige Wohnungen für Bedienstete in Staffelgeschossen auf Park-and-Ride-Flächen zu schaffen. Das versandete aber. Im Juni 2020 beteiligte sich dann die Gemeinde Haar an dem Modellprojekt "Park-and-Ride and live!" des Bayerischen Bauministeriums. An 42 Standorten im Freistaat wird bis April 2021 in einer Potential-Analyse die Bebauung von Flächen geprüft. 20 Standorte sollen dann vertieft betrachtet werden. Haar möchte sein Stelzenhaus samt Busbahnhof weiterverfolgen, auch wenn man nicht unter diesen 20 landet. Und auch der Kiosk ist weiter Thema.