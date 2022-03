Die Malteser betreiben in einer früheren Polizeikaserne in Haar das Ankunftszentrum des Landkreises für Ukraine-Flüchtlinge. Das läuft dort nun parallel zur Corona-Bekämpfung.

Von Florian Weber, Haar

In Haar ist am Dienstag bereits ein erster Bus mit Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Er hielt vor der früheren Polizeikaserne an der Wasserburger Straße. Die Kriegs-Flüchtlinge stiegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gebäudekomplexen aus, in denen der Landkreis seit mehr als einem Jahr mit geballter Kraft gegen die Coronakrise ankämpft. Die zentrale Teststation des Landkreises und das Impfzentrum befinden sich dort. Geleitet werden diese "Corona-bezogenen Dienstleistungen", wie es offiziell heißt, vom Malteser Hilfswerk. Und die Malteser waren es auch, die einen Teil des ehemaligen Polizeigebäudes, in dem bis vor wenigen Jahren der Bundesnachrichtendienst mit einer Fachhochschule residierte, zu einem Ankunftszentrum für Geflüchtete umgebaut haben. "In nur drei Stunden", sagt Alexander Brandstaeter, der jetzt auch das neue Projekt für das Hilfswerk leitet. "Als die ersten Geflüchteten am Dienstag ankamen, erhielten sie FFP2-Masken und wurden zunächst getestet", berichtet Brandstaeter. Das klingt etwas behördlich, ist aber, wie Brandstaeter erklärt, unverzichtbar, um das Ankunftszentrum überhaupt am Laufen zu halten. Denn auch hier gilt: Bei einem Corona-Ausbruch wird dichtgemacht.

Nach dem Test betraten die Geflüchteten dann in das Gebäude, in dem bereits Verpflegung bereitstand. Obst, Kinderriegel und Babynahrung, dampfender Tee und Kaffee. Freies WLan und ausreichend Steckdosen sind ebenfalls vorhanden, medizinische Grundversorgung wird durch die Malteser gewährleistet.

80 Schlafplätze - geplant wird mit Vollauslastung

Das Ankunftszentrum bietet insgesamt 200 Sitzplätze und mehr als 80 Schlafplätze. Es soll nicht die Aufgabe erfüllen, Geflüchtete langfristig zu beherbergen, aber das Problem lösen, dass viele anfangs nicht wissen, wo sie hinsollen. "Die Leute bleiben hier ein paar Stunden oder eine Nacht, bevor sie woanders unterkommen", sagt Martin Scholtysik. Er leitet den Koordinierungsstab des Landratsamtes, der vor zwei Wochen eingesetzt worden ist, um die Folgen der Ukraine-Krise für den Landkreis zu bewältigen. Die Hilfsbereitschaft im Landkreis sei so groß, sagt Scholtysik, dass die Geflüchteten im Anschluss auf jeden Fall eine Bleibe fänden. Es sei allerdings extrem wichtig, die Ankunft der Leute aus der Ukraine reibungslos zu gestalten. Denn im Vergleich zu 2015, als ebenfalls Tausende Flüchtlinge den Landkreis erreichten, sei die Situation auch rechtlich eine ganz andere. "Damals wussten wir nicht, ob die Leute, die ankamen, überhaupt in Deutschland bleiben durften. Jeder mit einem ukrainischen Pass hat im Gegensatz dazu das Recht, visumfrei nach Deutschland einzureisen. Also müssen wir das ermöglichen", sagt Scholtysik.

Das Ankunftszentrum in Haar soll dazu einen Beitrag leisten. Der Koordinierungsstab arbeitet, um dies umzusetzen. 15 Leute in Vollzeit aber auch viele weitere seien in irgendeiner Form involviert, sagt Scholtysik. "Kurzum: Sehr viele Leute arbeiten sehr viel."

Wie viele Geflüchtete nach Haar kommen werden, wissen die Verantwortlichen nicht, weil es noch niemand weiß. Wie lange wird der Krieg dauern? Wie viele Menschen werden aus der Ukraine fliehen? Wie viele davon in München ankommen? Alles Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Trotzdem sind die Malteser nicht besorgt. "Wir können das und sind vorbereitet", sagt Brandstaeter. "Auch wenn es kein Sprint, sondern ein Marathon wird", fügt ein anderer Helfer hinzu. Planen würden sie mit Vollauslastung. Um dies zu gewährleisten, sind von den Maltesern tagsüber fünf Helfer und pro Nacht zwei Helfer vor Ort.

Dieser Stab könne allerdings jederzeit aufgestockt werden. Insgesamt stehen dem Malteser Hilfswerk im Landkreis 700 Helfer zur Verfügung, die bei Bedarf von Impf- oder Teststationen abgezogen werden können. Zusätzlich schickt das Landratsamt sieben Leute sowie Dolmetscher. Schon am Mittwoch empfing dieses mindestens zwölfköpfige Team den zweiten Bus aus der Ukraine.