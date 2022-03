Der Bezirk Oberbayern stellt über seine Wohnbaugesellschaft Geflüchteten aus der Ukraine Wohnraum zur Verfügung und prüft, weitere Liegenschaften zu öffnen. Die Oberbayerische Heimstätte (OH) mit Sitz in Haar verfügt in Haar selbst, aber auch andernorts über zahlreiche Immobilien. Freiwerdende Wohnungen werde er dem Landkreis München und der Regierung von Oberbayern anbieten, teilt der Bezirk mit. In Absprache mit dem Gesamtpersonalrat verzichte man bis auf Weiteres auf Belegungsrechte. Das sei den Behörden bereits schriftlich mitgeteilt worden. Bis zu 20 Wohnungen seien so in nächster Zeit zur Anmietung zu vergeben. Die Offerten würden in der entsprechenden Datenbank hochgeladen. "Wir alle sind schockiert über das menschliche Leid, das seit Kriegsbeginn über die ukrainische Bevölkerung hineingebrochen ist. Umso stärker ist es der Wunsch des Bezirks Oberbayern und mein persönliches Anliegen, den Flüchtenden, die in Oberbayern ankommen, zu helfen", sagt Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU). In Bruckmühl im Landkreis Rosenheim und in Landsberg am Lech prüft der Bezirk eine Unterbringung einer größeren Zahl von Geflüchteten in eigenen Liegenschaften.