Schüler, Lehrer und Eltern am Ernst-Mach-Gymnasium in Haar wollen nicht tatenlos zusehen, wenn Menschen in der Ukraine unter dem Krieg leiden. Die Schule rückt deshalb am Freitag, 18. März, bei einem von Lehrern, Schulleitung und Schülermitverwaltung organisierten Aktionstag für den Frieden deren Not ins Blickfeld. Ergänzend zu den Diskussionen im Unterricht berichtet ein Journalist in einer Online-Informationsrunde mit einem Diskussionsangebot für alle achten und neunten Klassen über die Vorgänge in dem osteuropäischen Land. Vor Schulbeginn und in den Pausen wird gesammelt. Sachspenden werden zur ukrainischen Gemeinde München gebracht. Geldspenden gehen an die Initiativen "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft".