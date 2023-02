Von Angela Boschert, Haar

"Es müsste eine Farbe ins Bild, sagten die einen, Schwarz-Weiß ist es gut, sagten andere." So erinnert sich Lisa Schwarz, das jüngste Mitglied und dritter Vorstand des Künstlerkreises Haar. Sie hatte ihre Kohlezeichnung des Haarer Hochhauses zu einem Monatstreffen mitgebracht, um zu hören, was die erfahreneren Malerkollegen dazu meinen. Mit ihren Zeichnungen, ihrer Malerei, Digitalkunst und Fotografie repräsentiert die 23-jährige Kommunikationsdesignerin den Künstlerkreis ganz ausgezeichnet. Denn den Mitgliedern geht es um Vielfalt bei Techniken und Materialien. So wird zum Beispiel leidenschaftlich über Formate, Pastosen oder feinen Strich diskutiert oder über neue pulverartige Pigmente, die wie von Geisterhand ohne Bindemittel auf dem Malgrund haften. Immer geht es um künstlerische Qualität und Ausdruck. So hat sich der Künstlerkreis Haar (KKH) als anerkannte Institution in der 20 000-Einwohner-Gemeinde etabliert.

Detailansicht öffnen Lisa Schwarz hat mit ihrer Kohlezeichnung vom Haarer Hochhaus Diskussionen über den Wert von Farbigkeit ausgelöst. (Foto: Claus Schunk)

Wer Mitglied im Künstlerkreis Haar werden will, muss handwerkliches Können mitbringen. Ein Kunststudium ist nicht erforderlich, aber man müsse "bemerken, hier passiert beim Gedanken an Kunst unheimlich viel, eine Entwicklungswürdigkeit ist da", drückt es die Vorsitzende Anja Ruttkowski, 48, aus. "Man muss sich mit dem Material, mit dem man Kunst macht, beschäftigen", ergänzt Babette Mairoth-Voigtmann, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Der KKH will nicht nur Arbeiten seiner Mitglieder in Ausstellungen zeigen, sondern Erfahrungen und Gedanken auf den Gebieten Malerei, Grafik, Glaskunst, Plastik und Keramik austauschen sowie sich gegenseitig unterstützen und anregen. Das war schon 1980 so, als eine Gruppe bildender Künstler mit einer Sängerin und einer Mundartdichterin aus Haar, München und Umgebung, den KKH gegründet haben.

Detailansicht öffnen Babette Mairoth-Voigtmann, Karl Hertje und Anja Rottkopf bei der Jahresausstellung 2022. (Foto: Claus Schunk)

Den Künstlerkreis macht aus, wie verschieden die Mitglieder in ihren Ausprägungen, Arbeitsweisen und Auffassungen sind. Die Jahresausstellungen im Rathaus zeigen dies am unmittelbarsten. Für sie setzen alle Mitglieder ein zuvor ausdiskutiertes Thema um. Letztes Jahr war es "Haar". Gegenständliche Abbildungen, etwa des Haarer Sees oder des Hochhauses an der B 304 in Acryl oder Kohle, waren ebenso zu sehen wie abstrakte, dazu Kalligraphien oder die wimmelbildartige Collage mit Bürgermeisterkopf namens "Haartopia" von Susanne Maile. Sie hingen neben Werken in Mischtechniken wie Acryl und Guache, kombiniert mit Battgold oder Schlagmetall, von Erika Lohr. Auch drei kleine Figuren aus Pappmaché von Bernhard Süßbauer gaben Denkanstöße. Dieses Jahr werden Fotografien von Martin R. Mayer dazukommen, der sich als "ein Designer abstrakter, vielschichtiger oder futuristischer Fotokunst" beschreibt. Er ist seit kurzem Mitglied.

Wichtig ist den Mitgliedern zwischen 23 und 89 Jahren der künstlerische Austausch. So hat Mairoth-Voigtmann zum Interviewtermin die Darstellung eines weiblichen Aktes mitgebracht, deren Beinhaltung ein wenig an altägyptische Standbilder erinnert. Kaum ausgepackt, nehmen Ruttkowski und Karl Hertje, 68, der zweite Vorsitzende, das Werk in Augenschein. "Die Füße stimmen nicht", sagt Ruttkowski ganz unverblümt, und Hertje nickt. Er kippt das Bild, betrachtet genauestens den Rahmen, aber schweigt. Es liege an der Stellung der Füße, sagt Mairoth-Voigtmann, ein Fuß sei zu kurz. Als Ruttkowski meint, der Kopf des Aktbildes sei "möglicherweise zu groß", wehrt die Malerin zunächst ab, räumt dann aber ein, sie messe noch einmal nach. Die Proportionen müssen stimmen, das ist hier keine Frage. Schnell geht es im Gespräch dann darum, wie herausfordernd Aktmalen ist, selbst für erfahrene langjährige Mitglieder wie Hertje, der seit 1983 dabei ist.

Detailansicht öffnen Geometrie und Farben: Babette Mairoth-Voigtmann zeigt mit ihrem Bild "Schwimmbad" eine ungewöhnliche Perspektive. (Foto: Claus Schunk)

Noch arbeitet jeder Künstler für sich und in eigenen Räumen, doch sie wollen in der alten Posthalle ein Atelierhaus eröffnen. Die Räumlichkeiten dort seien ideal und böten auch Platz für Bildhauer, betont Ruttkowski, "aber die nächsten zwölf Monate wird es noch nichts". Noch benötigt die Ungarnhilfe die Räume. Jetzt konzentriere man sich auf das Gemeinschaftsprojekt eines Zeichentrickfilms, der Erlebnisse des Unterstützungsvereins "Hand-in-Hand" aufgreift. Erstmalig wird der Film zum Auftakt der 950-Jahr-Feier am 11. Mai auf dem Haarer Anger gezeigt und dort erneut am 13. und 21. Mai. Außerdem sorgt der KKH dafür, dass bei einem Flashmob im Haarer Stadion mehr als 1000 Menschen so stehen, dass gut zu erkennen ist, wie eine kleine Hand von einer größeren umschlossen wird. Das Bild soll das Motto des Hand-in-Hand-Vereins zeigen: "Füreinander miteinander da sein". Es zeigt sich auch hier: Im KKH sucht altbewährte Neugier junge Impulse und lebhaften Austausch im Sinne lebendiger Kunst. Man darf gespannt sein.