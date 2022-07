Kommentar von Bernhard Lohr

Es ist ein Paukenschlag. Haar will Stadt werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen, nachdem die Absicht erst ein paar Tage zuvor einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden war. Der Antrag kann also beim bayerischen Innenministerium eingereicht werden. Die Sache ist von Seiten der Gemeinde durch. Doch der Vorgang wirft viele Fragen auf. Der Bürgermeister und die Gemeinderäte haben intern oft drüber geredet. Aber sonst? Das Ganze wirkt überhastet und schlecht vorbereitet. Und wieso sind die künftigen Städter kaum eingebunden? Solch ein Schritt sollte von der Stimmung am Ort getragen werden.

Historisch betrachtet ist eine Stadterhebung ein hoheitlicher Akt von großer Bedeutung, den einst Kaiser vollzogen. "Stadtluft macht frei", hieß es, weil er mit Freiheitsrechten einherging. Die Bürger waren sich dann über Jahrhunderte ihres Status bewusst. Heute kann das Innenministerium Gemeinden zu Städten erklären. Rechtlich und finanziell hat das kaum noch Bedeutung. Aber es hebt eine Kommune weiter heraus. Der Bürgermeister wird Stadtoberhaupt, der Gemeinderat wird Stadtrat. Und die Bürger werden Städter.

Das Innenministerium legt bei Stadterhebungen strenge Maßstäbe an. Puchheim und Olching waren im Jahr 2011 die letzten in Bayern. Neun Jahre kam keine Kommune dazu. Gerade im prosperierenden Raum München mit seinen großen Gemeinden bremst der Freistaat. Das Ministerium hat schon 2001 den Haarern ins Stammbuch geschrieben, dass die Hürden besonders hoch sind. Und es erklärt auch jetzt, dass man sich von anderen vergleichbaren Gemeinden "deutlich positiv" hervorheben müsste.

Haar bringt natürlich vieles mit. Haar sticht heraus, es hat urbane Ecken. Doch es wäre viel besser gewesen, die Gemeinde hätte erst ihre Baustellen bei Schulen, Gewerbe und Zentrumsentwicklung abgearbeitet. Auch wenn die Stadterhebung heute vor allem symbolische Bedeutung hat, sollte man sie gut vorbereitet, selbstbewusst und im Schulterschluss mit einer Bürgerschaft angehen, die sagt: Ja, wir wollen Stadt sein.