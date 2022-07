Haar könnte bald zu einer Stadt werden. Es spricht einiges dafür, dass der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause entscheidet, einen entsprechenden Antrag beim bayerischen Innenministerium zu stellen. Das Thema steht nach Informationen aus dem Rathaus auf der Tagesordnung. Wie auf Nachfrage zu erfahren war, geht die Initiative auf Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) zurück. Es habe bereits mehrere interne Gesprächsrunden zu dem Thema gegeben. Dabei habe sich eine fraktionsübergreifende Unterstützung für einen solchen Vorstoß abgezeichnet. Die Haarer rechnen sich gute Chancen aus, dass ein Antrag positiv beschieden wird. Man sieht die Voraussetzungen dafür als erfüllt an. Die Gemeinde wachse seit vielen Jahren und habe mittlerweile die erforderliche Größe erreicht, heißt es.

Als Kriterien für eine Stadterhebung wird über die schiere Größe hinaus unter anderem herangezogen, ob wesentliche Infrastruktureinrichtungen am Ort vorhanden sind. Da sieht sich Haar auch mit seinen Schulen und kulturellen Institutionen wie etwa dem Kleinen Theater gut aufgestellt, wenngleich die Fachoberschule bis heute in provisorischen Räumen residiert und der angepeilte Bau der Realschule nicht in Sicht ist.

Im Jahr 2001 hatte Haar bereits versucht, zur Stadt aufzusteigen und dabei eine Bauchlandung hingelegt. Eine fraktionsübergreifende Initiative von CSU, SPD und Grünen scheiterte damals, weil das Innenministerium den Antrag ablehnte. Die Begründung lautete damals, dass Haar mit seinerzeit 17 000 Einwohnern für eine Stadt im direkten Einzugsbereich von München zu klein sei. Es drohe ein Präzedenzfall geschaffen zu werden, der viele Nachahmer finden könnte. Das Ministerium nannte vor gut 20 Jahren einen Schwellenwert von 25 000 Einwohnern. Laut Homepage der Gemeinde zählt Haar aktuell 23 000 Einwohner.