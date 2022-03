Detailansicht öffnen Die Leute von der Sicherheitswacht auf Besuch am Rathaus: mit Bürgermeister Andreas Bukowski (vorne re.) und Polizeichef Stefan Roß (vorne li.). (Foto: privat/Gemeinde Haar)

Das Bayerische Innenministerium hat die Personalstärke bei der Haarer Sicherheitswacht von acht auf zehn Stellen aufgestockt. Alle sind nun besetzt und die Frauen und Männer mit den blauen Jacken und dem bayerischen Wappen am Ärmel sind alle im Einsatz. Seit zehn Jahren ist die ehrenamtliche Sicherheitswacht der Polizei auf den Haarer Straßen unterwegs. Der Leiter der Polizeiinspektion, Stefan Roß, und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) begrüßen diese Unterstützung. Das Sicherheitsgefühl der Bürger werde gestärkt, heißt es aus dem Rathaus. Zuletzt gab es auch Rufe, etwas nachzulegen. Denn in der Tiefgarage des Bildungszentrums Poststadel in der Ortsmitte wurde Drogenbesteck gefunden, mit dem offenkundig Heroin konsumiert wurde.

Seit Beginn im Einsatz ist Eva-Maria Pfeifer-Seitz. Bei einem Besuch der Sicherheitswacht im Rathaus sagte sie einer Mitteilung der Gemeinde zufolge, dass ihr und den Kollegen bei ihren Streifengängen große Wertschätzung entgegengebracht werde. Negative Erlebnisse könne sie an einer Hand abzählen. Dimitra Malapetsa, Aljoscha Thumer und die beiden Neuen, Silvia Jähnke und Peter Siebert, haben nach ihrer Darstellung bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Vor allem ältere Menschen äußerten sich erfreut. Andrea Holzer, Kriminologin an der Uni Regensburg, schätzt bei der Sicherheitswacht die Nähe zu den Bürgern und die Praxiserfahrung. "Sicherheitsgefühl hat viel mit dem persönlichen Empfinden zu tun", sagt Holzer. Es gebe mittlerweile Studien, die belegten, dass die Präsenz der Sicherheitswacht dazu beitrage, dass die Menschen sich sicherer fühlten.

Alle Sicherheitswachtler durchlaufen eine Ausbildung, die in einer Abschlussprüfung bei der Polizei mündet. In den 40 Unterrichtseinheiten, die abends und am Wochenende stattfinden, stehen Rechts- und Dienstkunde auf dem Stundenplan, aber auch Psychologie. Das Personal soll vorbeugend und deeskalierend tätig sein - also Situationen gewaltfrei entschärfen, Randalierer zur Räson rufen und ruhestörende Zusammenkünfte auflösen.

Meist sind die Hilfspolizisten zu zweit unterwegs. Zur Ausrüstung gehören Handy, Tierabwehrspray, Latexhandschuhe, Spritzenbehälter, Taschenlampe, Notizbuch und ein kleines Erste-Hilfe-Set sowie ein Ortsplan. Im Ernstfall darf die Sicherheitswacht Personen befragen, deren Identität feststellen oder auch einen Platzverweis aussprechen.