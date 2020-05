Das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München lehnt es nach einer Prüfung ab, die Bahnstraße in Trudering für den Schwerlastverkehr zu sperren. Auf Anordnung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wurde die Angelegenheit an die Regierung von Oberbayern als übergeordnete Straßenverkehrsbehörde weitergegeben. Diese solle die Rechtmäßigkeit und die etwaigen Folgen insbesondere auf Haarer Hoheitsgebiet prüfen. Das Haarer Rathaus hatte aus Sorge vor mehr Lkw-Verkehr auf eigenen Straßen vergangenen Oktober harsch auf das Münchner Ansinnen reagiert, die Bahnstraße und angrenzende Straßen in Trudering für Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen zu sperren. Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle attestiert nun in seiner Stellungnahme, dass die Haarer Sorgen nicht unbegründet waren. Den Lastern bliebe bei einer Sperrung nur die Route über den Schatzbogen oder über die Vockestraße in Haar, was für die Lkw-Fahrer die Fahrtstrecke zwischen Wasserburger Landstraße und Quetschwerk von fünf auf zehn Kilometer verdoppeln würde. Daher habe das KVR die Umsetzung des Beschlusses abgelehnt, solange es keine zumutbare Ersatzroute gebe. Im übrigen gelte die Bahnstraße als Sammelstraße und dürfe somit 400 bis 800 Fahrten stündlich aufweisen, tatsächlich zähle man jedoch nur knapp 400 in der Spitzenstunde. Die Laster hätten nur einen geringen Anteil an den im Schnitt pro Tag gezählten Fahrten von 4000 bis 4500, dieser betrage in der morgendlichen Spitzenstunde mit 28 Fahrzeugen 7,6 Prozent, abends seien es 16 Fahrzeuge oder 4,4 Prozent.