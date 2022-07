Salmdorf feiert am Wochenende durch. Bis Sonntag, 10. Juli, ist in und um die Festhalle in der Johann-Karg-Straße 3 Party, Kunst, Kabarett und Tradition geboten. Ein von der Salmdorfer Künstlerin Ilona Krause-König erstelltes Bühnenbild wird am Samstag um 11 Uhr enthüllt; daraufhin ist Frühschoppen, der Salmdorfer Musiker Christoph Everke spielt. Von 12 bis 18 Uhr werden Hubschrauberrundflüge angeboten. Es gibt Kindertheater und einen Kinder-Erlebnispark, Modellflieger basteln. Am Nachmittag bietet die Samdorfer Band Jazoum Funky-Dance-Grooves auf. Um 20.30 Uhr steht der Kabarettist Martin Frank auf der Bühne. Am Sonntag wird es traditionell: mit Gottesdienst, Haarer Blasmusik, Münsinger Blaskapelle und den D' Ammertalern Ottendichl. Der Musiker Roland Hefter mit baierisch-kabarettistischem Programm rundet von 20 Uhr an das Ganze ab. Karten gibt es bei Schreibwaren Willerer, Leibstraße 24 in Haar sowie im T-Bone Steakhouse, Johann-Karg-Straße 3 in Salmdorf oder online unter www.tbone-steakhouse.de/shop. In den Vorjahren erworbene Karten sind weiter gültig.