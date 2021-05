Politikerin, Revolutionärin, Märtyrerin: Rosa Luxemburg wurde vor 150 Jahren im polnischen Zamość (damals Kaiserreich Russland) geboren und ist heute noch eine Ikone der Linken, charismatische Kämpferin für den Frieden und feurige Antikapitalistin. "Mensch sein ist vor allem die Hauptsache" - so lautet einer ihrer bekanntesten Sätze und natürlich "Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden".

Eine so eloquente Frau wie Rosa Luxemburg in einer Talkshow zu erleben - das wäre sicher interessant und genau dieses Szenario wird am Sonntag, 30. Mai, im Kleinen Theater Haar inszeniert: Anlässlich ihres Jubiläums ist die Luxemburg nämlich zu Gast in einer Talkshow mit Livemusik. In dem szenischen Dialog unter dem Motto "Ensemble Philosophy meets Jazz" wird sie der Moderator aus Sicht eines heutigen Publikums zu ihren politischen Ideen und zu ihrem Privatleben befragen. Sie antwortet ausschließlich mit Originalzitaten. Die Talkshow verfasst haben Hannah Zitzmann und Andreas Belwe, die auch die Aufführenden sind. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung, die von 19 Uhr an live gestreamt wird, von Lena Rein, Jazz-Gitarre, und Thomas Eilingsfeld, Gitarre und Kontrabass. Tickets für 15 Euro gibt es über kleinestheaterhaar.de oder unter Telefon 089/890 56 98 10.