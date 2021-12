Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg hat am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Haarer Ortsteil Eglfing Rettungskräfte angegriffen, die gerade jemandem Hilfe leisten wollten. Die Attacke des an dem Einsatz Unbeteiligten kam laut Polizei unvermittelt. Er versuchte die Sanitäter zu schlagen und zu treten. Auf einen Notruf hin rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an, woraufhin der 23-Jährige auch die Beamten attackierte und beleidigte. Weil sich der Mann laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Psychiatrie der Klinik Haar gebracht. Der Mann ist wegen verschiedener Delikte und auch tätlicher Angriffe auf Polizisten bekannt. In der Klinik randalierte er weiter und wollte einem Beamten einen Kopfstoß versetzen. Weder die Polizisten noch die Sanitäter wurden bei dem Einsatz verletzt. Gegen den 23-Jährigen wurde unter anderem Anzeige wegen Beleidigung sowie Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.