Seit mehr als 34 Jahren ist Hans-Jürgen Wuttke für die Haarerinnen und Haarer der Experte in Rentenfragen. An die 10 000 von ihnen hat er den Weg in den Ruhestand bereits geebnet. Und das alles kostenfrei. Doch die Beratung musste jetzt ein halbes Jahr ausgesetzt werden - denn dem ehrenamtlichen Berater wurden die Fahrtkosten von seinem Wohnort Deggendorf zu hoch. Da sprang nun die Bürgerstiftung mit 3000 Euro ein, die den Service in den nächsten Jahren sichern. Und so steht die Rentenberatung von sofort an wieder im Terminplan des Rathauses. Wenn das Ende der Berufstätigkeit langsam in Sicht kommt, dann tauchen bei dem einen oder anderen drängende Fragen auf: Kann der Ruhestand früher angetreten werden? Gibt es Einbußen? Was sagen die Gesetze? Und wie fülle ich den Antrag richtig aus? Mit all diesen Fragen kennt sich kaum einer so gut aus wie Hans-Jürgen Wuttke. Den Mitarbeitern des Sozialamtes fiel es deshalb schwer, die Beratung zu ersetzen, die dieser zwei Mal im Monat anbot. Deshalb mussten die angehenden Rentner und Rentnerinnen zuletzt notgedrungen Termine direkt bei der Rentenversicherung in München ausmachen, lange Fahrtwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Jetzt geht das alles wieder ohne Anfahrt und lange Wartezeiten: Von sofort an bezieht Hans-Jürgen Wuttke wieder regelmäßig sein Zimmer im Rathaus - wobei die Terminvergabe ausschließlich über das Sozialamt läuft.