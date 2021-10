Alte Akten, Kontoauszüge, DVDs und CDs mit privaten Daten - solche vertraulichen Gegenstände sollte man besser nicht im Hausmüll entsorgen. Zumal sich in manchen Teilen auch Rohstoffe befinden, die zu schade zum Verrotten sind. Daher hat die Gemeinde Haar einen Service zur Aktenvernichtung ins Leben gerufen. Das so genannte Aktenvernichtungsmobil steht erstmals am Montag, 18. Oktober, von 8 bis 12 Uhr am Waldfriedhof in Haar. Es können auch ganze Ordner abgegeben werden. Der Service ist für Haarer Bürger kostenfrei.