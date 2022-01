Ein 22-Jähriger hat am Donnerstagabend in einer Pension in Haar eine 26 Jahre alte Frau mit dem Messer angegriffen und verletzt. Zu dem Vorfall kam es gegen 17.45 Uhr, als ein verbaler Streit zwischen den beiden eskalierte. Der junge Mann versuchte schließlich, die Frau am Verlassen des Zimmers in dem Anwesen an der Peter-Henlein-Straße zu hindern. Dabei schlug er der Polizei zufolge auf diese ein und verletzte sie mit einem Messer am Oberarm. Der 22-Jährige floh schließlich. Ein Unbeteiligter rief die Polizei, die mit mehreren Streifen kam. Die Beamten konnten nach einer Fahndung den Täter in der Nähe festnehmen. Ein Rettungsdienst brachte die 26-Jährige in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.