Das Haarer Rathaus will mit einer konzertierten Aktion von Montag, 7. März, bis Freitag, 8. April, die Bürger zum Plastikfasten bewegen. Das Umweltamt hat dazu in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz Gröbenzell eine Informationskampagne geplant: So ist ebenfalls von 7. März bis 8. April die Ausstellung "Plastikfrei - mit Spaß dabei" in der Gemeindebücherei zu sehen. An drei aufeinander folgenden Dienstagen gibt es jeweils um 19 Uhr Online-Angebote: So läuft am 15. März der Film "Plastic Planet". Der Vortrag "Plastikfrei - mit Spaß dabei!" findet am 22. März statt und am 29. März gibt es noch den Workshop "Plastikfrei auf dem Weg zu Zero Waste". Die Anmeldung läuft jeweils per E-Mail an roeder@gemeinde-haar.de. Der Zugang ist über einen QR-Code auf der Homepage der Gemeinde möglich.