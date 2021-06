In der Caritas-Fachstelle für pflegende Angehörige in Haar hat mit Monika Westermayr seit einiger Zeit eine neue Mitarbeiterin das Zepter in der Hand. Die Krankenschwester und Pflegeberaterin bringt langjährige Erfahrung aus der Arbeit mit Senioren und deren Angehörigen mit. Westermayr bietet praktische Unterstützung an, vermittelt Informationen oder Kontakte zu spezialisierten Einrichtungen. Die Fachstelle in Haar ist vor allem für Aschheim, Feldkirchen, Grasbrunn, Haar, Heimstetten und Kirchheim zuständig. Beratung ist Montag von 9 bis 15 Uhr sowie Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr im Caritas Zentrum, Jagdfeldring 17, möglich. Kontakt: 089/46 23 67-10 oder per E-Mail an pflegendeangehoerige-haar@caritasmuenchen.de.