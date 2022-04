Pfarrer Thomas Semel verlässt den Pfarrverband Haar. Er übernimmt neue Aufgaben im erzbischöflichen Ordinariat, wo er die Stabsstelle zur Beratung und Seelsorge für Missbrauchsbetroffene leiten wird. Diese Aufgabe übernimmt Semel bereits zum 1. Juni. Die Leitung des Pfarrverbands Haar wird aber zusätzlich noch bis Ende August bei ihm liegen. Pater Gabriel Budau wird laut Mitteilung des Erzbistums von 1. Oktober an als Pfarradministrator in Haar tätig sein. Budau ist Mitglied des Ordens der Franziskaner-Minoriten. Der 41-Jährige ist bisher am Chiemsee als Seelsorger tätig, er leitet dort den Pfarrverband Chieming sowie den Pfarrverband Heiliger Franz von Assisi in Bergen, Erlstätt, Grabenstätt und Vachendorf. Semel war erst im Jahr 2017 vom Pfarrverband Unterhaching nach Haar gewechselt.