Von Bernhard Lohr, Haar

Detailansicht öffnen Joshua, Isabel und Philipp vergessen die Kälte, als sie die Baumstämme sehen. Katharina Dworzak (vorne) und Nina Jaksch freuen sich, dass die Kinder sich bewegen. (Foto: Claus Schunk)

Als Joshua, Isabel und Philipp die mächtigen Baumstämme am Boden liegen sehen, vergessen sie alles um sich herum. Die drei kraxeln in ihren dicken Winterjacken und Matschhosen rauf auf die nassen naturbelassenen Rundlinge und schauen, wer am Besten balancieren kann. Aus dem Sinn sind die Kälte und der Schneeregen, über die drei noch geklagt haben, als Katharina Dworzak und Nina Jaksch ihre Jüngsten vom Kindergarten abholten. Die Dreijährigen und der fünfjährige Joshua sind in der "Parkwildnis", als die das Gelände an der Gronsdorfer Straße im Zentrum von Haar mittlerweile bekannt ist, daheim. Sie haben von Anfang an mitgeholfen, dort ein Abenteuerland zu erschaffen.

Das von ihren befreundeten Müttern angestoßene Projekt hat in Haar nicht nur bei Kindern einiges ausgelöst. Es hat auch gezeigt, was Bürger-Engagement vermag und wie Zusammenhalt entsteht. Der Gemeinderat hatte die etwa 4000 Quadratmeter große öffentliche Brache freigegeben, und 10 000 Euro, damit ein erfahrener Landschaftsarchitekt den Eltern und Kindern zur Seite steht. Der Bauhof hilft mit. Viel mehr brauchte es nicht.

Und doch ist nach einem Aufruf mittlerweile halb Haar mit von der Partie. Sonst wären die Baumstämme nicht dort, wo sie sind. Sonst wäre an einem Projekttag nicht so viel passiert, wie etwa der sauber ausgekieste Rundweg durchs Areal. Das Technische Hilfswerk schuf mit einem kleinen Bagger die Vertiefung, in die Kies gekippt und verdichtet wurde; gespendet und angeliefert vom Kieswerk in Salmdorf. Die Bauaufsicht hatte Grünplaner Herbert Österreicher, der einen mächtigen Findling organisierte, der jetzt mitten im Gelände steht.

"Es gibt einfach keine Flächen mehr, nur noch glatten Rasen."

Es gibt noch viele Ideen: Beete sollen angelegt werden, Bänke will man aufstellen. Katharina Dworzak und Nina Jaksch erzählen von einem Tunnel für die Kinder, einem Totholz-Labyrinth, einem kleinen Amphitheater sowie Schachtischen und einer Picknickwiese. Aber schon jetzt haben beide viel von dem erreicht, was sie gerade wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wollten: Die Kinder gehen gerne wieder raus.

In einem verdichteten Ort wie Haar im Münchner Speckgürtel ist das manchmal nicht so einfach. Wo soll man hin mit den Kindern, wenn man sie vom Fernseher oder der Spielekonsole fernhalten will? Es ist nicht mehr viel Platz für Tom-Sawyer- und Huckleberry-Finn-Spiele. Dworzak erinnert sich noch an wilde Ecken in ihrer Jugend, beim Rewe-Markt an der Keferloher Straße. Damals hat sie an der nahen Peter-Henlein-Straße gespielt und Bälle an die Wände der Gewerbehallen gedroschen. Das sei wegen des Verkehrs heute nicht mehr möglich, sagt Katharina Dworzak. Und dort, wo Dworzak früher im Matsch unterwegs war, wohnt heute in einem Neubau ihre Freundin Nina Jaksch. "Es gibt in Haar einfach keine Flächen", sagt Jaksch, "nur noch glatten Rasen." Und dazu die Ansage: "Bloß nicht Fußball spielen."

Detailansicht öffnen Auch für einen seltenen Vogel ist Platz: der Gartenbaumläufer in der Parkwildnis. (Foto: Janina Küfner/Gemeinde Haar)

Auch aus der Parkwildnis wird eines Tages ein Wohngebiet werden. Das ist Dworzak, die Dritte Bürgermeisterin ist, bewusst, weshalb nichts, was auf dem Areal passiert, auf Dauer angelegt ist. Die Schlüsselwörter beim Parkwildnis-Konzept sind Kreativität und Spontaneität. Es geht ums Machen, das zum Mitmachen animiert. Als in Dworzaks Nachbarschaft Bäume gefällt wurden, rief sie ihren Gemeinderatskollegen und Landwirt Andreas Rieder an. Und der kam mit einem Radlader und kümmerte sich darum, dass aus diesen Balanciergeräte wurden. "Das Schöne ist, wir sind eigentlich nie richtig fertig", preist Jaksch das Gemeinschaftserlebnis.

Auch die Natur soll auf ihre Kosten kommen sollen. Eine Benjeshecke aus Schnittgut soll es geben. Bäume und Büsche werden erhalten und Büsche zur Straße hin gepflanzt. Tiere sollen sich wohl fühlen, so wie der Gartenbaumläufer, der dort beobachtet worden ist und der sonst in Haar nur noch selten zu finden ist.

Der nächste Projekttag zur Parkwildnis findet am Samstag, 26. März, statt. Wer mitmachen will, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@parkwildnis-haar.de melden. Eine Homepage wird unter www.parkwildnis-haar.de gerade aufgebaut.