Für Fahrradfahrer könnte es in Haar bald eine attraktivere Verbindung vom Westen in die Ortsmitte am Kirchenplatz geben. Das Rathaus prüft, ob die Gronsdorfer Straße - eine wichtige Ost-West-Verbindung innerhalb der Gemeinde - zur Fahrradstraße umgewidmet werden und zugleich eine attraktive Anbindung an die Salmdorfer Straße geschaffen werden kann, welche die erste und bisher einzige Fahrradstraße in Haar ist. Auf Fahrradstraßen haben Radler und E-Scooter-Fahrer Vorrang vor Autofahrern. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 Stundenkilometer. Im Bauausschuss des Gemeinderats meldeten sich jedoch Kritiker zu Wort. Sie warnten, Radler sollten sich auf diesen Straßen nicht zu sicher fühlen; ihre Rechte auf den Fahrradstraßen müssten auch von den Autofahrern beachtet werden.

Die Verkehrssituation auf der Gronsdorfer Straße gilt als unbefriedigend. SPD-Gemeinderätin Katharina Dworzak, die dort wohnt, beklagte im Bauausschuss, dass die Kurven durch Autos "oft total zugeparkt" seien. Für Kinder sei das gefährlich. Die Gronsdorfer Straße kam jüngst auch im Zuge der Diskussion über die Umsetzung des Mobilitätskonzepts zur Sprache. Dabei wurde moniert, dass die Straße für Radler und Autofahrer als zu eng und unangenehm zu befahren erlebt werde. Es gebe wenig Ausweichmöglichkeiten. Der Arbeitskreis Mobilität im Rathaus schlägt deshalb vor, nicht nur eine Ausweisung der Gronsdorfer Straße als Fahrradstraße zu prüfen, sondern zugleich die Parksituation in der Straße zu überdenken.