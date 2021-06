Auf der Schulbaustelle im Haarer Jagdfeld ist es zu einer Panne gekommen, die die Eröffnung ein weiteres Mal verzögert. So sind laut Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) vor einiger Zeit bereits die falschen Innentüren geliefert worden. Weil man diese nicht habe einbauen und die Räume deshalb nicht habe verschließen können, sei man bei der technischen Ausstattung nicht vorangekommen. Smartboards oder Kücheneinrichtungen in ein offenes Haus einzubauen, empfehle sich nicht. Laut Bukowski wird nun eine Eröffnung der Grundschulerweiterung zu Beginn des neuen Schuljahrs am 14. September angepeilt. Zuletzt hatten Lieferschwierigkeiten beim Material den Bau behindert.