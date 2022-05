Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Der Raketenbauer Isar Aerospace hat mit seinen hochfliegenden Plänen im Münchner Umland ein Schaulaufen unter Gemeinden ausgelöst, die das Unternehmen gerne bei sich ansiedeln wollen. Das erst im Jahr 2018 gegründete Start-up hat mittlerweile 250 Mitarbeiter und ist mit 150 Millionen Euro finanziert. Schon 2023 soll die erste Testrakete abheben, wofür man sich einen Startplatz auf der norwegischen Insel Andøya gesichert hat. Die Büros und Produktionshallen auf dem Ludwig-Bölkow-Campus in Ottobrunn reichen längst nicht mehr aus, die Gründer suchen Flächen für ihren neuen Firmensitz, der 2025 in Betrieb genommen werden soll. Mehrere Hektar dürfen es gerne sein. In Taufkirchen haben sie sich bereits vorgestellt, aber auch Ottobrunn und Haar konkurrieren um das Raumfahrt-Unternehmen - im Haarer Gemeinderat geht es an diesem Dienstag um eine mögliche Ansiedlung auf der Finckwiese am Ortsausgang.

Entschieden ist noch nichts. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) legt dem Gemeinderat zunächst nur die Frage zur Entscheidung vor, ob man sich grundsätzlich vorstellen kann, dass Isar Aerospace auf der insgesamt 19,5 Hektar großen Finckwiese an der Autobahn seine Home-Base aufmacht. Um mehr gehe es zunächst tatsächlich nicht, sagt Bukowski, der betont, dass die Gespräche bisher absolut am Anfang stünden. Eingebunden in die Abstimmung ist Bukowski zufolge auch die Immobilien-Gruppe Dibag AG, der die Finckwiese gehört. Dies könnte ein Vorteil sein, wie auch die Tatsache, dass die Dibag im Juli 2021 dem Gemeinderat schon mal einen Vorschlag für eine Gewerbeentwicklung auf der großen weiten Ackerfläche vorgestellt hat. Damals ging es darum, schnell handeln zu können, sollte sich ein interessantes Unternehmen melden.

Das ist jetzt geschehen. Wobei genau genommen die Initiative von Haar ausgegangen ist. Bürgermeister Bukowski ist nach eigener Aussage bereits Ende vergangenen Jahres von sich aus auf die Gründer und Geschäftsführer des Weltraum-Start-ups zugegangen, nachdem er gehört habe, dass sie einen neuen größeren Standort benötigten. Bukowski will sich zu den Chancen nicht groß äußern, die attraktive Firma nach Haar zu holen. "Wir schauen auf uns, dass wir uns gut darstellen", sagt er. Er hoffe auf eine breite Mehrheit im Gemeinderat. Solch ein Unternehmen könne "ein Impuls" für Haar bei der dringend benötigten Gewerbeentwicklung sein. Irgendwann werde das auch für die Gewerbesteuer interessant. "Letzten Endes muss es das Unternehmen entscheiden."

Detailansicht öffnen Bilder vom Start einer Rakete gibt es bislang erst als Simulation. 2023 soll es soweit sein. (Foto: Isar Aerospace)

Und dieses steht mittlerweile unter hohem Zeitdruck. Die Isar Aerospace GmbH hat in wenigen Jahren ein Trägersystem entwickelt, das relativ kostengünstig kleine bis mittlere Satelliten und Sonden ins All befördern soll. Die Erfolgsgeschichte ist rasant. Und sie geht weiter. Erst im Januar ließen die Ottobrunner in einem EU-Wettbewerb zwischen Microlaunchern das Start-up Rocket-Factory Augsburg hinter sich und auch die PLD Space aus Spanien. Zehn Millionen Euro an Preisgeld fließen dadurch dem Unternehmen zu, das sogar dem Ariane-Programm der ESA Konkurrenz machen will. Dafür muss es aber flott weitergehen. Spätestens in drei Jahren würden die Betriebsstätten benötigt, appellierte das Isar-Aerospace-Management an das Rathaus in Taufkirchen, Gewerbeflächen bereitzustellen. Taufkirchen hat deshalb kürzlich beschlossen, für ein 5,5 Hektar großes Areal an der Autobahn A 8 in ein Bebauungsplanverfahren zu gehen.

Doch Isar Aerospace fährt längst mehrgleisig. Außer einer Ansiedlung in Taufkirchen ist Unternehmenssprecherin Tina Schmitt zufolge nach wie vor auch ein vergrößerter Firmensitz in Ottobrunn eine Option, wo man derzeit an der Caroline-Herschel-Straße residiert. Der Standort ist attraktiv. Er bietet alles, was den Unternehmenschefs wichtig ist. Man sei "in besonderem Maße von hochqualifizierten Fachkräften abhängig", argumentiert Isar Aerospace. Die Nähe zur TU und zur Bundeswehruniversität in Neubiberg sei wesentlich. In direkter Nachbarschaft befinden sich Airbus und IABG. Der Freistaat baut mit der TU München (TU) zudem in Ottobrunn eine Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie auf, die die größte in Europa werden soll. Doch auch das nähere Münchner Umland wie die Gemeinde Haar ist mittlerweile im Fokus. Man stehe "mit einigen anderen Gemeinden und Eigentümern" von Flächen im Gespräch, sagt Schmitt, ohne konkreter zu werden. "Die Betriebsaufnahme am neuen Standort von Isar Aerospace soll schnellstmöglich erfolgen."

Das Rathaus in Haar hat Erfahrung mit Hopplahopp-Entscheidungen und auch Absagen. Im Jahr 2016 war man schlechter vorbereitet. Damals gehörte die Finckwiese noch nicht der Dibag und ein Gewerbekonzept lag nicht vor, als man sich Hals über Kopf in einen Wettlauf um eine Ansiedlung des BMW-Entwicklungszentrums stürzte. Die Gemeinde wollte die Heimat des autonom fahrenden iX werden und präsentierte mit der Dibag eine Bebauungsidee. Der Gemeinderat leitete wie Taufkirchen jetzt ein Bebauungsplanverfahren ein. Doch das Werben war umsonst, Unterschleißheim zog mit seinem Business-Campus BMW an Land, weil dort sogar schon ein Teil der Gebäude stand. Der Faktor Zeit, sagt Haars Bürgermeister Bukowski, sei immer zentral bei solchen Firmenentscheidungen.