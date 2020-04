Zwölf Apartments für Senioren - 16 weitere für Mitarbeiter in der Pflege und in Kindertagesstätten. Dazu 24 Büros fürs Bauamt und fürs Umweltamt der Gemeinde, ein Sitzungs- und mehrere Besprechungsräume: Mitten im Zentrum von Haar, in bester Lage neben dem Rathaus und nahe dem Bahnhof, schafft die Gemeinde Wohnraum und Platz für Beschäftigte der Gemeinde, die im Rathaus unter beengten Verhältnissen arbeiten. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat am Dienstag weitere, entscheidende Schritte zum Umbau des leer stehenden früheren Seniorenheims gemacht. Die CSU scheiterte damit, weitere Planungen erst einmal zu stoppen und die Ausführung des Projekts vorerst offen zu lassen.

Bereits im Juli 2018, als die Senioren dort noch wohnten, hatte der Gemeinderat beschlossen, das Maria-Stadler-Haus später auf drei Geschossen jeweils unterschiedlich zu nutzen. Knapp ein Jahr nachdem die Senioren ins neue Haus im Jugendstilpark umgezogen sind, liegen nun genauere Pläne vor, die im Erdgeschoss eine Erweiterung des Rathauses vorsehen, im ersten Stock "gemeinschaftliches Wohnen für Senioren" und im zweiten Stock ein Wohnheim für Fachkräfte. Die lichtdurchfluteten Speisesäle des früheren Seniorenheims mit Terrasse und Balkonen werden umfunktioniert: Im Erdgeschoss tagt dort künftig der Bauausschuss des bald von 24 auf 30 Personen erweiterten Gemeinderats. Die Senioren behalten im Stock darüber einen Gemeinschaftsraum, und unter dem Dach wird aus dem Saal eine Drei-Zimmer-Wohnung.

Während Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) von einem "wegweisenden, großen Projekt" sprach, das zügig umgesetzt werden sollte, meldete Dietrich Keymer (CSU) Bedenken an, jetzt in den unsicheren Zeiten der Corona-Krise ein derart kostenträchtiges Projekt anzugehen. Er forderte abzuwarten, auch weil das Projekt "weit in die nächste Amtszeit hineinwirken" werde. Alexander Zill (SPD) warnte vor einem "fatalen Zeichen", wenn die Gemeinde angesichts der Wohnungsnot ein Gebäude im Zentrum leer stehen lassen würde. Es sei die Natur großer Bauvorhaben, über Amtszeiten hinaus zu wirken, sagte er. Gerade jetzt sei es angebracht, dass die öffentliche Hand investiere, um die Wirtschaft zu stützen. Und er riet davon ab, mit Zuschussanträgen zu warten, die der Freistaat in einigen Monaten aufgrund der Krise und der daraus folgenden finanziellen Belastungen vielleicht ablehnen könnte.

Obwohl die Baukosten seit der ersten Berechnung von 8,2 Millionen Euro auf mittlerweile elf Millionen Euro für das Gesamtprojekt gestiegen sind, rechnet die Gemeinde mit einem lediglich von 3,26 auf 3,67 Millionen Euro gestiegenen Eigenanteil. Es gibt Mittel aus dem staatlichen Wohnungsbauförderprogramm und günstige Darlehen. Die Zuschusshöhe sei auch deutlich gestiegen, sagte Bürgermeisterin Müller, weil anders als ursprünglich gedacht der Grundstückswert in die Berechnung einfließe. "Das ist machbar für uns", sagte Müller zur erwarteten Belastung.

Mittlerweile ist auch klar, was über die drei bekannten Nutzungen hinaus noch in dem Haus stattfinden soll. Denn es gibt auch einen Keller. Dort sollen der Burschen- und der Dirndlverein einen Raum für Treffen erhalten. Die Volkshochschule soll einen Gymnastikraum nutzen und der Seniorenclub weiterhin einen Kreativraum für sich beanspruchen können. Die erforderlichen Stellplätze für all das sollen unter anderem in der Tiefgarage der Konrad-Schule zur Verfügung gestellt werden.

Offen ist, ob das Kommunalunternehmen Wohnungsbau das Projekt stemmt, was wegen der Mischnutzung kompliziert abzurechnen wäre. Ton van Lier (parteifrei) gab zu bedenken, dass das Kommunalunternehmen "untergraben" werde, wenn diesen Bau die Gemeinde wieder selbst in die Hand nehmen würde. Darüber soll nun im Aufsichtsrat des Kommunalunternehmen beraten werden.