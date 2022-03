Die Musikschule Haar verschiebt wegen der aktuellen Corona-Lage ihren für Samstag, 26. März, geplanten Tag der offenen Tür auf unbestimmte Zeit. Die Einrichtung im Bildungszentrum Poststadel begründet den Schritt mit den hohen Krankheitszahlen und den steigenden Inzidenzen. Der Ersatztermin werde so bald wie möglich angesetzt und dann auch öffentlich bekannt gemacht. Beim Tag der offenen Tür können Interessierte die Musikschule besichtigen, mit Musiklehrern ins Gespräch kommen und gegebenenfalls auch an einer Schnupperstunde teilnehmen. Es wird Unterricht an 22 Instrumenten erteilt, vom Klavier bis zur Ukulele. Auch Musiktherapie ist im Angebot. Bei Fragen kann man sich per E-Mail an info@musikschule-haar.de wenden.