Auch wenn aus dem Neubau vorerst nichts wird, investiert die Gemeinde in ihre Bibliothek. Weil Leiterin Désireé Bitzer ein Kind bekommt, übernimmt in den nächsten Jahren Johanna Zeber ihre Funktion

Von Bernhard Lohr, Haar

Aus dem großen Wurf ist ja nichts geworden. Der angepeilte Neubau einer Gemeindebibliothek in Haar an der Bahnhofstraße wurde abgeblasen, als man sich im Rathaus mit größeren Steuerausfällen konfrontiert sah. Nun ändert sich einiges in der Bibliothek an alter Stelle an der Leibstraße. Eine neue Software wird eingeführt, die die Ausleihe und die Rückgabe von Medien vereinfachen soll. Und personell gibt es eine Veränderung. Leiterin Désireé Bitzer bekommt ein Baby und geht in Elternzeit. Anfang Februar übernahm Johanna Zeber, 39, die zuvor stellvertretende Bibliothekschefin in Unterhaching war.

Zeber hat eine Ausbildung zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienste gemacht, in der Stadtbibliothek in Ostfildern in Baden-Württemberg gearbeitet und war dann beim Deutschen Patentamt in München tätig. Ihrer Neigung folgend zog es sie zu den Büchern zurück. Zwei Jahre arbeitete sie in Unterhaching, nun wechselte sie nach Haar, wo sie sich im Gemeinderat kurz vorstellte: "Sobald Corona vorbei ist, kommen Sie gerne vorbei", sagte Zeber dabei. Diese Woche ist die Bibliothek noch geschlossen. Am Freitag ist ein Rückgabetag ohne Anmeldung geplant. Kommende Woche, am 15. März, soll die Bücherei mit Ausnahme der Kinderbuchfiliale im Jagdfeld wieder geöffnet werden.

Im Gemeinderat ging es noch darum, zumindest technisch die Bibliothek voranzubringen, die seit Jahren unter beengten Verhältnissen an der Leibstraße residiert. So wird das so genannte Radio-Frequency-Identification-System (RFID) eingeführt, mit dem Daten kontaktlos via Funkerkennung gelesen und gespeichert werden können. Es besteht aus einem RFID-Etikett, das auf die Bücher, CDs, DVDs und Computerspiele aufgebracht wird. Dazu werden an der Theke vier Arbeitsplätze mit entsprechenden Lese- und Arbeitsstation ausgestattet. Damit wird es möglich, Medien selbst zu verbuchen und auszuleihen. Ortsungebundene Abholstationen und Sicherungssysteme können eingerichtet und Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden.

Haar holt damit technisch etwas auf. Das System ist in vielen Bibliotheken bereits Standard. In Ismaning, Grünwald und Unterföhring etwa arbeitet man damit. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) sagte im Gemeinderat, die Investition sei auf jeden Fall sinnvoll, weil die Technik auch dann mitgenommen werden könne, wenn man eine neue Bibliothek schaffe. Man habe Haushaltsreste und es gebe auch eine staatliche Förderung. Gut 17 000 Euro soll die Investition ausmachen. Dazu kommen jährliche laufende Kosten von 1600 Euro.

Angestoßen hat die Neuerung noch Désireé Bitzer, die in dieser Woche bis 12. März ihre Nachfolgerin Johanna Zeber einarbeitet. Zeber wird das System dann einführen, wobei sie zunächst mit ihren sieben Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern die Medien neu wird auszeichnen müssen. Auch wird sie die Bibliothek die nächste Zeit prägen, denn Bitzer nimmt Elternzeit bis 2023 und will dann drei weitere Jahre keine Leitungsfunktion übernehmen. 25 000 Medien hat die Haarer Bibliothek im Bestand, dazu die Online-Medien über den Bibliotheksverbund. 120 000 Ausleihen zählte man 2019, und 80 000 im Coronajahr 2020.

Johanna Zeber liest natürlich gerne. Am liebsten greife sie zu Krimis und Thrillern, sagt sie, neuerdings lese sie öfter auch Familiensagas, gleich mit mehreren Bänden. Bücher dürfen bei der bekennenden "Schnellleserin" dick sein. Wobei sie sagt: "Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte es noch mehr genießen, das Lesen." In Unterhaching hatte sie vor allem die Abteilung "Soziales" und "Kinder" zu betreuen. Jetzt ist sie für alles zuständig. Und vielleicht auch irgendwann für die Konzeption eines Büchereineubaus. Désirée Bitzer hatte vor kurzem noch hoffen dürfen, dass dieses Projekt, das im Rathaus den Arbeitstitel "Büchereiparadies" hatte, bald umgesetzt würde. Es wäre schön, sagt Zeber, wenn die Bibliothek zu einem Ort der Begegnung werden könnte, vielleicht mit einem kleinen Café. So war das im Bücherparadies geplant, mit einem Buchladen nebendran. Rathaus-Sprecherin Ute Dechent sagt: Aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Öffnungszeiten von 15. März an: Montag, 15 bis 17 Uhr, Dienstag 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr; Mittwoch Click and Collect für Personen aus Risikogruppen, Donnerstag 10 bis 12 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Freitag 15 bis 17 Uhr und jeden zweiten und vierten Samstag im Monat 10 bis 12 Uhr.