Haars Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) setzt sich dafür ein, dass die zuständigen Stellen die geplante Taktausdünnung im S-Bahnverkehr überdenken und zumindest in Teilen auf der Linie S4 rückgängig machen. In einem Schreiben an die Deutsche Bahn, an die Bayerische Eisenbahngesellschaft sowie das Verkehrsministerium und das Büro von Ministerin Kerstin Schreyer (CSU) beklagt Müller, dass gerade in Zeiten, in denen Menschen wegen der Coronavirus-Pandemie auf Abstand gehen sollten, der Einsatz von weniger Zügen in einem ausgedünnten Takt "nicht hinnehmbar" sei.

Berufspendler gerade auch nach Haar, wo wegen des großen Klinikstandorts viele Fachkräfte aus der Pflege betroffen seien, müssten "maximal geschützt" sein. Müller regt zumindest eine Streckenverlängerung der S 4 nach Haar an, um eine Überlastung der Züge zu Berufsverkehrszeiten zu vermeiden. In ihrem Schreiben führt die Bürgermeisterin Erfahrungen aus Stuttgart an, wo ein wegen des Coronavirus reduzierter Fahrplan zu drangvoller Enge in S-Bahnen geführt habe. Weil insbesondere das Personal in den Pflegeberufen oft auf den Öffentlichen Personenverkehr angewiesen sei, könnte das folgenreiche Auswirkungen auf das Gesundheitswesen haben.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn sollen die S-Bahnen von 30. März bis zunächst 19. April ganztags nur noch im 20-Minuten-Takt verkehren. Müller regt konkret an, die S4 zumindest im Zeitraum zwischen 6.30 und 9.30 Uhr sowie zwischen 16 und 19.30 Uhr nicht von oder bis Trudering fahren zu lassen, sondern bis Haar.