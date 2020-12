Die großen Fahrzeuge der Haarer Feuerwehr und des Bauhofs sind mit Abbiegeassistenten ausgerüstet worden, damit keine Unfälle mit Radfahrern passieren, die sich an einer Kreuzung im toten Winkel des Lkw-Fahrers aufhalten. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat die Verbesserung in den Lastwagen, für die die Gemeinde Verantwortung trägt, jüngst bekanntgemacht. Über die Nachrüstung mit solchen Assistenten ist in Haar diskutiert worden, nachdem es in München erneut einen tödlichen Unfall gegeben hatte, bei dem ein Lkw-Fahrer einen Buben auf dem Fahrrad übersehen hatte. Auch über die Montage sogenannter Trixi-Spiegel wurde in Haar debattiert und die Gemeinde ließ einen solchen an der Kreuzung der Leibstraße zur Annelies-Kupper-Allee anbringen, weil dies, wie es hieß, die einzige Kreuzung von zwei Gemeindestraßen sei, bei der dies machbar und sinnvoll sei. Mittlerweile wurde der Spiegel allerdings wieder abmontiert. Von wem und warum, das ist allerdings ein großes Rätsel. Das Rathaus hat intensiv recherchiert, wo der Spiegel hingekommen ist. Doch ohne Ergebnis. "Er ist wie durch Zauberhand verschwunden", heißt es. Derweil hat die Stadt München großflächig solche Spiegel an Kreuzungen installiert.