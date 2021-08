Die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Salmdorf in der Gemeinde Haar könnte nach bald 15 Jahren im Betrieb technisch nachgerüstet werden. Sie soll als Solarpark leistungsfähiger werden und mehr Strom produzieren. Das hat Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) kürzlich im Gemeinderat bekannt gegeben und einen Ortstermin mit der Firma Solar Gehrlicher angekündigt. Die Anlage produziert 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Damit können rechnerisch laut Angaben aus dem Rathaus 900 Haarer Bürgerinnen und Bürger versorgt werden. Der Vorschlag für den Aufbau der Solaranlage ging nach Aussage des Klimaschutzmanagers im Rathaus von einem Photovoltaik-Unternehmen in Haar aus. Als Grundstückseigentümerin habe die Gemeinde die Fläche an den Betreiber verpachtet. Die Photovoltaikanlage sei auf einer Altlastenfläche errichtet worden, die landwirtschaftlich nur eingeschränkt nutzbar sei.