Von Bernhard Lohr, Haar

Die Haarer Maibaumfreunde haben einen ausgeprägten Sinn für Ordnung. Das ist beruhigend zu wissen. Denn immerhin haben sie es schon sieben Mal geschafft, vor dem Gasthof "Zur Post" den tonnenschweren Baum zuverlässig im Lot aufzurichten. Doch nun ist ein Streit entbrannt, weil vor allem aus Sicht der SPD die Hüter des Brauchtums am Ort an ihrem Vereinsheim ein sehr aufgeräumtes Stückchen Welt geschaffen haben, das wirkt, als sollten andere in der Gemeinde ausgeschlossen werden. Was damit gemeint ist, zeigt sich, wenn man sich als neugieriger Besucher dem Vereinsheim im Dunkeln nähert. Plötzlich findet man sich im hellen Lichtkegel wieder. Ein Bewegungsmelder ist installiert. Ein Schild weist gar auf Videoüberwachung hin.

Im Gemeinderat monierte Peter Schießl (SPD), dass die Maibaumfreunde es beim Aufstellen ihrer Gartenhütte mit den Vorschriften nicht so genau genommen hätten. Noch die frühere Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) - Schießls Frau - hatte ihnen das heruntergekommene, gut 2000 Quadratmeter große Grundstück überlassen. Die Maibaumfreunde schafften Ordnung, stellten einen kniehohen Zaun auf, legten einen Steingarten an und platzierten exakt auf Abstand Thujenbäumchen in Kübeln darauf. Für das Gartenhäuschen wäre freilich eine Baugenehmigung notwendig gewesen. Dieses sei ein "Schwarzbau", beklagte Schießl unisono mit Fraktionskollege Peter Paul Gantzer. Als Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) das als "Petitesse" bezeichnete, warf die SPD ihm vor, die Sache klein zu reden.

Detailansicht öffnen Maibaumwache in Haar im Jahr 2016: Was macht ein Maibaumfreunde-Verein, wenn jahrelang kein Maibaum aufgestellt wird? (Foto: Claus Schunk)

Aber Gantzer und Schießl ging es auch noch um etwas anderes. Sie stört, dass das Grundstück abgeriegelt ist, das wie ein Gegenentwurf zur angrenzenden sogenannten Parkwildnis liegt, wo Familien mit Kindern einen Abenteuer-Spielplatz ohne rechten Winkel geschaffen haben, in dem Kinder durchs Unterholz streifen. Schießl und Gantzer pochten nicht darauf, dass die Maibaumfreunde sich locker machen sollten, um ihre Welt anders zu gestalten. Aber öffnen sollten sie ihr Grundstück, forderten sie. Der Verein sei in den vergangenen fünf Jahren kaum in Aktion getreten, sagte Gantzer. Er zähle nur wenige Mitglieder und nehme viel Platz nur für sich in Beschlag. Peter Schießl sagte: "Jeder Verein, der etwas zur Verfügung gestellt bekommen hat, hat die Pflicht zu teilen." Das Gelände sollte auch für andere geöffnet werden.

Die Diskussion spitzte sich zu. Es ging immerhin ums bayerische Brauchtum. Dietrich Keymer (CSU) stellte zudem leicht belustigt fest, dass die CSU ausgerechnet die frühere SPD-Bürgermeisterin Müller für ihre Vergabe des Grundstücks in Schutz nehme, und das auch noch gegen deren eigenen Mann Peter Schießl. Werner Schwarz, Vorsitzender der Maibaumfreunde, nimmt die Vorhaltungen der SPD unterdessen gelassen hin. Er räumte auf Anfrage ein, dass man selten aktiv sei, weil man ja nur alle fünf Jahre einen Maibaum aufstelle - so wie es in Bayern eben in Brauch sei. Der Verein brauche neue Mitglieder und sei überaltert. Und manchem im Verein sei das Vereinsgelände selbst zu aufgeräumt. Die Videoüberwachung übrigens, sagte Schwarz, sei nur eine Attrappe. "Wir sind ein offenes Haus."