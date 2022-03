Viele Menschen in Haar haben Geflüchtete aufgenommen. Das hat sich letztens bei einem vom Rathaus organisierten Treffen gezeigt. Die Gemeinde hat spontan das Haus, in dem früher der Kindergarten an der Sophienstraße in Gronsdorf untergebracht war, zur Verfügung gestellt, um vor allem auch Frauen und Kinder aus der Ukraine dort unterzubringen. Nahezu seit Beginn kommen Bürger zudem auf dem "Haarer Anger" vor dem Bildungszentrum Poststadel sonntags zusammen, um mit einer Lichterkette ein Zeichen für Hoffnung und für den Frieden zu setzen. Diesen Sonntag hatte der Verein "Hand in Hand in Haar" gemeinsam mit der Gemeinde dazu aufgerufen. Alle seien willkommen, "als Menschen, als Europäer*innen und als Bürgerinnen und Bürger" hieß es aus dem Rathaus. Gut 20 Personen kamen dann am Sonntagabend in der Dämmerung zusammen. Wegen der Zeitumstellung war es in diesen politisch finsteren Zeiten sogar noch ein bisschen hell, als die Kerzen entzündet wurden.