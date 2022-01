Von Bernhard Lohr, Haar

Das Geschäftshaus an der Leibstraße wird seit Jahren schon umgebaut. (Foto: Claus Schunk)

Wenn Architekten in die visuelle Trickkiste greifen, dann entstehen Bilder einer wunderbaren neuen Welt. Ob das gebaute Objekt dann diesem Bild entspricht, steht auf einem anderen Blatt. Die Visualisierung des außen sanierten Geschäftshauses an der Ecke Leibstraße und Bahnhofsplatz macht jedenfalls etwas her. Der bisher ganz im Stil der Siebzigerjahre von schmucklosem Beton dominierte Bau soll eine Klinkerfassade bekommen. Das würde ein bisschen aussehen wie am Bildungszentrum Poststadel und im Jugendstilpark. Damit könnte der Bau, der bisher eher eine graue Maus ist, zu einer Aufwertung der Leibstraße beitragen.

Der ausgedehnte Block eines Wohn- und Geschäftshauses wird umfassend umgestaltet, seit ihn die Munich Residential mit Sitz in Pöcking am Starnberger See erworben hat. Eine Verdichtung im Innenhof lehnte der Gemeinderat ab. Bei der Sanierung geht man Schritt für Schritt vor. Geschäfte wie das Reisebüro mussten eins ums andere in Übergangsquartiere ziehen. Die Buchhandlung Lesezeichen gab auf, weil die Betreiber die hinterher in Aussicht stehende höhere Pacht nicht tragen wollten. Nun soll im Zuge der energetischen Sanierung auch die Fassade erneuert werden.

Zunächst hat der Bauausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am Dienstag die Außensanierung noch abgelehnt. Knackpunkt war nach Auskunft von Bauamtsleiter Josef Schartel, dass die Residential Munich die Loggien verglasen will, wodurch diese baurechtlich der Wohnfläche zugeschlagen werden müssten. Die deswegen notwendige Neuberechnung der Wohnfläche habe aber in den Unterlagen gefehlt, sagt Schartel. Ein Problem, denn die im Bebauungsplan festgelegte Wohnfläche würde wohl überschritten, was eine Befreiung durch den Gemeinderat nötig machen würde. Schartel hat aber schon signalisiert bekommen, dass der Bauherr das Projekt daran nicht scheitern lassen will.

Womöglich kommt die Klinkerfassade also ohne Verglasung hin zur Leibstraße. Der Klinker, erläutert Schartel, sei jedenfalls Gegenstand des Antrags, dem zur Ansicht für die Gemeinderäte eine Visualisierung des umgestalteten Wohn- und Geschäftshauses beilag. Eine Veröffentlichung der Bilddatei lehnt Dominic Opfergeld, Bruder des Geschäftsführers von Munich Residential, ab. Opfergeld verantwortet die Immobilienverwaltung für den Block an der Leibstraße und sagt, dass es viele Anfragen für noch freie Ladenflächen gebe. Eine davon ist an der Ecke, wo einmal die Buchhandlung war. Die Visualisierung zeigt dort ein modernes Café. Opfergeld hält ein solches gut für möglich, sagt aber auch: "Es ist halt eine Visualisierung."