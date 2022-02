Kolumne von Bernhard Lohr, Haar

Keiner weiß, wie es wirklich auf Camelot zuging. König Artus und seine Kumpels sollen sich ja recht gut verstanden haben. Sicherlich wussten die Ritter der Tafelrunde königlich zu feiern. Sie retteten wohl zur rechten Zeit die eine oder andere Jungfrau und bekämpften Drachen und wer weiß was. Und natürlich suchten sie nach dem Heiligen Gral. Dass sie dabei achtsam mit ihren Mitmenschen umgegangen sind, ist eher fraglich. Und wie sie es mit der Hygiene hielten, will man gar nicht so genau wissen. Dennoch soll nun ausgerechnet der aus der spärlich überlieferten Artus-Sage als "reiner Ritter" bekannte Galahad den Haarern helfen, mit Soft-Power die Corona-Pandemie zu besiegen. CSU, SPD, Grüne und FDP haben einen lustig dreinschauenden Typen in Rüstung und mit Helm unterm Arm zum Maskottchen gemacht: den Ritter mit dem Piks.

"Mit Galahad gegen Corona" lautet die Botschaft der Kampagne, die zu Haar und seinem Bürgermeister bestens passt. Andreas Bukowski hat schon öfter bewiesen, dass er das profane Geschäft eines Rathauschefs geschichtsphilosophisch zu überhöhen versteht. Als er zur Wahl antrat, riefen seine CSUler: "Einer für alle, alle für einen!" Wie einer der Helden von Alexandre Dumas erfocht sich der Musketier Bukowski dann den Sieg. Kaum im Amt legte er nach und machte sich zum Artus von Haar, indem er den Sitzungstisch im Rathaus mit der verschworenen Runde um die Tafel zu Camelot verglich.

Dumm war nur, dass an dem Tisch dann heftig gestritten wurde. Man durfte froh sein, dass Gemeinderäte heutzutage eher selten mit Schwert zu Sitzungen kommen. Ein ums andere Mal gaben sich Bukowski und der rote Ritter Peter Paul Gantzer verbal eine auf den Helm. Peter Siemsen, der gelbe Ritter von der FDP, erinnerte sich jetzt an Bukowskis Liebe zur Inszenierung und schaffte es, mit seiner Galahad-Idee die Einigkeit neu zu beschwören. Der Sohn von Lancelot und Elaine, der als weißer Ritter angeblich sogar den gesuchten Gral gefunden haben soll, bekam dann noch ein grünes Impf-Zertifikat als Leibchen umgehängt und ruft jetzt alle Haarer auf, die Galahad-Regeln zu beherzigen, die eine Erweiterung der bekannten Aha-Regeln sind: Gemeinsamkeit und Achtsamkeit leben, Lüften, Abstand wahren, auf Hygiene achten, wo es eng wird im Alltag Maske tragen und die Digitalisierung nutzen. Fast wie damals an Artus' Hof.