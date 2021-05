Von Bernhard Lohr, Haar

"Blaue Beere" hat sich gewaltig geärgert: Fünf Minuten im Laden gewesen, ein paar Sachen besorgt - und dann war mehr Geld für einen 25-Euro-Strafzettel weg, als der Einkauf wert war; nur weil eine Parkscheibe im Auto fehlte. Der Kunde beim Rewe-Markt an der Keferloher Straße in Haar hat im Netz unter dem Pseudonym die "Abzocke", wie er schreibt, auf dem Supermarkt-Parkplatz angeprangert. Solche Klagen haben auch den Haarer Gemeinderat Peter Paul Gantzer (SPD) erreicht, der ums Eck in Gronsdorf wohnt. Er hat sich an das Unternehmen gewandt und fordert, die Parkscheinpflicht abzuschaffen. Die sei "typisch deutsch", schreibt er, nach dem Motto: Ordnung muss sein.

Das sieht Rewe natürlich ganz anders und verweist auf ein grundsätzliches Problem, das in ganz Deutschland und eben auch in Haar zum Handeln gezwungen habe. Die Parkscheinpflicht auf dem Parkplatz in Haar besteht seit November 2018. Damals begann die Fair Parken GmbH mit Sitz in Düsseldorf im Auftrag von Rewe damit, den Platz zu überwachen. Wie eine Sprecherin von Rewe mitteilt, reagierte man damals darauf, dass die Kundenparkplätze massiv durch Langzeitparker blockiert worden seien. Deutliche Umsatzeinbußen seien die Folge gewesen. Der Supermarktbetreiber zahle Miete für die Parkplätze. Es sei eben kein öffentlicher Parkraum. Als die Neuerung eingeführt wurde, habe man in einer Übergangsfrist auf die Parkscheinpflicht hingewiesen und sich bei Verstößen kulant gezeigt. Auch heute lasse man mit sich reden.

Dennoch fühlen sich Supermarktkunden regelmäßig vor den Kopf gestoßen. Die Firma Fair Parken hat reichlich Erfahrung damit. Das Unternehmen ist auf den heiklen Überwachungsjob spezialisiert und arbeitet deutschlandweit für 400 Auftraggeber an 1300 Standorten. 30 Personen sitzen alleine in einem Callcenter, das Beschwerden aufnimmt. Wie Rewe weist auch ein Sprecher von Fair Parken von sich, dass nur der Ordnung halber kontrolliert werde. Man sei Dienstleister. Parkplätze von Märkten würden oft von Leuten, die nicht Kunden seien, zugeparkt.

Doch die Frage ist: Ist der Parkdruck an der Keferloher Straße in Haar so groß, dass es notwendig ist, dort derart durchzugreifen? Laut Fair Parken stehen auf dem Parkplatz 18 Schilder, die auf die Parkregelung hinweisen. Mit 75 auf 120 Zentimeter haben die auch beachtliche Ausmaße. Sie sollen ja nicht übersehen werden. Mehrmals am Tag wird dort Rewe zufolge kontrolliert. In der Regel schaut zwei bis drei Mal täglich das Fair-Parken-Personal vorbei und verteilt die Knöllchen. Der Kunde, der sich im Netz beklagt und zu Unrecht zur Kasse gebeten sah, hält das für überzogen. Bei seinem Einkauf damals seien reichlich Parkplätze leer gewesen. Trotzdem sei er zur Strafe verdonnert worden. Peter Paul Gantzer versteht den Ärger. Er hat bei anderen Supermarktbetreibern in Haar und Umgebung keine derart strenge Parkregelung entdeckt. Auch habe man ihm bestätigt, das Problem mit blockierten Parkplätzen nicht zu kennen.

Dennoch hält Rewe an seiner eingeführten Praxis fest und will sich nicht absprechen lassen, kundenfreundlich zu sein. Im Netz findet man auch Beurteilungen, in denen der Service an der Keferloher Straße gelobt wird. Auf negative Kommentare antwortet Rewe schnell und wirbt um Verständnis für das Vorgehen. Wer sich schlecht behandelt fühlt, soll laut Fair Parken am Parkplatz das Personal in der blauen Dienstkleidung ansprechen. Wer einmal die Parkscheibe vergessen habe, bekomme die Strafe bei Vorlegen eines Kassenbons erlassen. Rewe verweist auf den Bundesgerichtshof, der eine Strafe unter 30 Euro angemessen hält. Abzockerfirmen würden nicht beauftragt.