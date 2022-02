Von Bernhard Lohr, Haar

Was den Dinosauriern passiert ist, muss das Dino nicht nachmachen. Die großen, mächtigen und auch etwas schwerfälligen Reptilien sind vor Jahrmillionen auch deshalb ausgestorben, weil sie nicht in der Lage waren, mit der Zeit zu gehen. Ein solches Schicksal droht dem Jugendzentrum in Haar sicher nicht. Denn der Jugendtreff im Jagdfeld in Haar, dessen Maskottchen ein grüner, knuffig aussehender Dino ist, geht sozusagen mit der Zeit. Das Gebäude am Wieselweg wird neu errichtet. Und die Gemeinde will ein Modellprojekt draus machen, mit dem man zeigt, wie in Zukunft überall gebaut werden soll.

Dabei geht es um Nachhaltigkeit und das Prinzip des Cradle to Cradle. Der Begriff wird von einer Generation junger Architekten propagiert, die sich für ein klimaschonendes und sozial verantwortliches Bauen stark machen. "Cradle to Cradle" bedeutet wörtlich übersetzt "von der Wiege bis zur Wiege". Es geht um eine Kreislaufwirtschaft, Baustoffe sollen möglichst wiederverwendet werden, der Lebenszyklus eines Gebäudes wird schon bei dessen Errichtung mitgedacht. Solche Ideen möchte namentlich Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) in Haar stärker etablieren. Das Dino soll der Vorreiter sein.

Detailansicht öffnen Der Jugendtreff Dino existiert seit 40 Jahren am Wieselweg. Das Gebäude ist eine wiederverwendete Baracke. Und hält bis heute. (Foto: Claus Schunk)

Dabei ist das Dino, so wie es momentan nach 40 Jahren im Betrieb als Gebäude dasteht, eigentlich schon das beste Beispiel für praktiziertes Cradle to Cradle. Denn der Jugendtreff entstand 1982 in einer Baracke aus der Bauzeit des Jagdfeld-Wohngebiets und ist bis heute im Großen und Ganzen baulich noch unverändert. Allerdings hoffte der Gründer des Dino, Tobi Gläser, der dort 38 Jahre als Sozialpädagoge die Seele des Hauses war, vor Jahren noch, er könne in seiner Zeit noch den Neubau erleben. Er ist jetzt seit zwei Jahren in Ruhestand. Zwischenzeitlich fehlte der Gemeinde das Geld. Jetzt soll das neue Dino 2023 wirklich entstehen.

Aber eben nicht einfach als ruckzuck geplanter Neubau. Erste Vorarbeiten haben Studenten der Hochschule München geleistet. Jonas Hausmann, 22, Student im Fach "Soziale Innovation", und Fabian Mayer, 24, der Industriedesign studiert, stellten im Gemeinderat ihre Vision vom Dino vor. Es ist ein Haus mit Staffelgeschoss und Dachterrasse, Wintergarten, Solarmodulen und Hochbeeten. Ein kleines Freilichttheater würde es geben. Bäume sollen Lärm abschirmen hin zur Wohnbebauung. "Das neue Dino soll barrierefrei gestaltet werden", sagte Jonas Hausmann, "um Rollstuhlfahrern den Zugang zu ermöglichen." Er und Mayer hatten sich das Dino genau angeschaut und auch die Jugendlichen wurden befragt. Ein zweites Studententeam hat sich damit beschäftigt, wie diese mitwirken können an der Gestaltung ihres neuen Treffpunkts. Bürgermeister Bukowski sprach von einer "Pionierleistung". Insbesondere die Jugendlichen seien aufgerufen, sich einzubringen.

Bis zum Sommer soll die grobe Konzeption für den Bau stehen, damit dann auch bald Architekten beauftragt werden können. Der Gemeinderat machte da zeitlich etwas Druck und monierte, dass Zielvorgaben schwammig formuliert seien. Dietrich Keymer (CSU) fragte, wer denn mit den Projektbeteiligten gemeint sei. Die Gemeinde? Die Jugendlichen? Es müsse schon klargestellt werden, wer die Richtung vorgebe. Das Haus müsse schließlich am Ende auch funktionieren und seinen Zweck erfüllen. "Hier vermisse ich, ehrlich gesagt, etwas die Klarheit." Thomas Fäth (SPD) fand das, was die Studenten als Skizze präsentiert hatten, gestalterisch wenig gelungen. Auch da müsse man drauf schauen.

Das Bauamt betonte den Laborcharakter des ganzen Projekts. Es sei eine völlig neue Herangehensweise. Klaus Mendler, Architekt im Bauamt, sagte, man werde immer wieder nachjustieren müssen. 130 000 Euro Planungskosten stehen heuer zur Verfügung, für den Bau des neuen Dino sind in den Folgejahren 3,1 Millionen Euro vorgesehen.