Von Bernhard Lohr, Haar

Die Sanierung des Gasthofs zur Post in Haar wird teurer als gedacht und verzögert sich. Und weil man im Rathaus mittlerweile notgedrungen sehr auf die Finanzen schaut und eine zügige Wiedereröffnung nicht gefährden möchte, will man Abstriche bei einem der großen übergeordneten Ziel hinnehmen, die man sich in Haar auf die Fahnen geschrieben hat: dem Klimaschutz. So sollen in dem gemeindlichen Gasthaus am Kirchenplatz die Gasheizkessel lediglich ausgetauscht werden. Ein Umstieg auf erneuerbare Energie ist nicht vorgesehen, was vor allem bei den Grünen auf Protest stößt. Sie wollen zumindest noch prüfen lassen, ob eine Umstellung auf eine Pelletheizung oder Wärmepumpe möglich ist.

Der Gasthof und das angrenzende Bürgerhaus sind Zentrum des gesellschaftlichen Lebens in Haar, vor allem im Sommer, wenn auch noch der Biergarten geöffnet ist. Doch in diesem Sommer werden die Haarer trotz der großen Sehnsucht, dass nach der Corona-Pandemie wieder Geselligkeit und Zusammenkünfte möglich werden, auf den zentralen Anlaufpunkt verzichten müssen. Der Gasthof ist bereits vollständig geschlossen und soll nach aktuellem Plan im April 2023 wieder öffnen. Wann der Umbau in dem derzeit nur eingeschränkt nutzbaren Bürgerhaus beginnt, ist derzeit noch nicht einmal absehbar.

Dabei macht man sich im Rathaus schon seit vielen Jahren Gedanken, wie man den Gasthof, der der Gemeinde gehört, wieder auf Vordermann bringen kann. 2017 schon seien unter seiner Vorgängerin erste Überlegungen angestellt worden, sagte Planer Ralf Löw. Schließlich lag im Herbst 2021 ein Kosten- und Zeitplan vor, der aber auch wieder nachjustiert werden muss. Nun redet man beim Gasthof von 5,2 Millionen statt von 3,4 Millionen Euro und beim Bürgerhaus von 3,2 statt 2,9 Millionen Euro. Dazu kommt jeweils noch ein Risikoaufschlag von 20 Prozent.

Die Gemeinde hatte den Gasthof 1990 gekauft und rundum saniert und das Bürgerhaus damals neu errichtet. Die nun notwendigen Arbeiten sind dem Architekten zufolge absolut im Rahmen dessen, was nach 30 Jahren zu erwarten sei. Vor allem werden Küche und Gastraum technisch erneuert und das Mobiliar ausgetauscht, Elektroleitungen und Sanitäranlagen erneuert, ebenso die Wohnungen über dem Gasthof und die Biergartenküche. Künftig sollen Gasthof- und Bürgerhaus-Bewirtung organisatorisch getrennt sein.

Die Grünen raten zu einem Kredit

Großes Einsparpotenzial ist aktuell nicht in Sicht. Peter Siemsen (FDP) riet im Gemeinderat dringend zu einem Projektsteuerer, damit Kosten nicht aus dem Ruder liefen. Die Grünen würden gerne mehr Geld ausgeben, um die Heizanlage von Gas auf erneuerbare Energien umzustellen. Mike Seckinger (Grüne) empfahl, eine Kreditaufnahme zu prüfen, jetzt da Geld noch einigermaßen günstig zu haben sei. Bei Gasthof und Bürgerhaus handle es sich immerhin um "Gebäude mit erheblichem Heizbedarf". Der Haarer Gemeinderat hat per Beschluss den Klimanotstand erklärt. Auch hat das Gremium am 27. Juli 2021 erst neue Leitlinien "zum unabdingbaren Schutz des Klimas" beschlossen. Die Gemeinde wolle Bürger in Fragen des Klimaschutzes beraten und motivieren, heißt es dort.

Kämmerer Günther Rudolf warnte vor Mehrkosten. "Die Steuereinnahmen sind niedrig." Bauamtsmitarbeiter Reinmar Pfalz sagte, eine Heizanlage mit Hackschnitzel oder Wärmepumpe würde viele technische Fragen aufwerfen. Die Hackschnitzel müssten gelagert werden, die technische Machbarkeit einer Wärmepumpe wäre zu prüfen, da nebenan im Bildungszentrum Poststadel schon eine Wärmepumpe installiert sei. Dietrich Keymer und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) rieten von zeitraubenden Umplanungen ab. Der Beginn der Sanierung sollte nicht weiter hinausgezögert werden. "Wir stehen auch im Wort", sagte Bukowski. Der Gasthof sei allen wichtig und der angepeilte Eröffnungstermin sollte eingehalten werden. Planer Ralf Löw bezeichnete den April 2023 als machbar. Im Juli 2022 sollen die Arbeiten anlaufen. Für die Sanierung des Bürgerhauses wurde noch kein Zeitplan genannt.