Von Bernhard Lohr, Haar

Das Haarer Rathaus hat die Pläne für die Grundschulen an der St.-Konrad-Straße und am Jagdfeldring an die nach unten korrigierte Prognose für die Schülerzahlen angepasst. Die Schulsprengel werden vorerst nicht angetastet. Das heißt: Die Erstklässler aus Eglfing werden im September 2021 wieder in der Konradschule eingeschult. Die Gronsdorfer Kinder bleiben der Jagdfeldschule zugeteilt. Die durch die niedrigeren Schülerzahlen entstehenden Freiräume sollen genutzt werden, um die Schulprofile zu schärfen. Die Konradschule soll verstärkt Inklusion zum Thema machen, die Jagdfeldschule Ganztagesbetreuung und Sprachförderung.

Manche Gemeinde würde sich glücklich schätzen, wenn sie die Haarer Probleme hätte. Statt wegen wachsender Schülerzahlen und gestiegener Anforderungen etwa bei der nachschulischen Betreuung Container aufstellen zu müssen, hat man in Haar nun plötzlich viel Platz an den Grundschulen, weil das Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik (SAGS) mit seinen Aussagen zu den künftigen Schülerzahlen gründlich daneben lag.

Für das Jahr 2022 geht man jetzt von 179 Grundschülern weniger aus, für 2025 von 213 weniger. Der Umbau der alten Klinikgebäude im Jugendstilpark in Wohnungen hat noch nicht begonnen. Auch ziehen dort vor allem ältere Menschen ohne Kinder ein. Gleichzeitig verlassen Familien Haar - wegen hoher Kosten für Miete oder Ankauf, wie es heißt.

Genauer wurden die Gründe für die Veränderungen noch gar nicht eruiert, was nach Meinung von Mike Seckinger (Grüne) aber dringend nachgeholt werde sollte, um für die Zukunft die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die ersten Ideen, wie mittelfristig mit der neuen Situation umgegangen werden soll, wurde im Rathaus bei einer Besprechung mit den Schulleitern und dem Schulamt skizziert. Allerdings gab es im Hauptverwaltungsausschuss des Gemeinderats Diskussionen darüber, ob es klug sei, die Ganztagesbetreuung an der Jagdfeldschule zu stärken und die Inklusion an der Konradschule. Thomas Fäth (SPD) und Mike Seckinger warnten davor, im Gegenzug die jeweils andere Schule bei Inklusion und Ganztag zu schwächen. Bürgermeister Bukowski sprach von Ideen und Überlegungen, die ausgearbeitet werden müssten. Noch sei nichts fix.

Die Zeit drängt zum einen nicht. Der Erweiterungsbau der Grundschule im Jagdfeld wird im April voraussichtlich fertig werden. Andererseits spürt man im Rathaus schon den Druck, die Investition von 38 Millionen Euro irgendwie sinnvoll zu nutzen. Darum wird über eine weitere, zeitlich befristete Kooperation mit dem seinerseits allerdings unter Raumnot leidenden Ernst-Mach-Gymnasium diskutiert, das ja schon Räume im Altbau der Jagdfeld-Grundschule nutzt. Bis 2023/2024 könnten dem benachbarten Gymnasium sechs Klassenzimmer vermietet werden. Offenbar wurden aber seitens der Gemeinde Überlegung verworfen, einen Teil der alten Grundschule komplett dem benachbarten Gymnasium zuzuschlagen.

Denn die Gemeinde sieht perspektivisch eben doch Raumbedarf für die Grundschulen. Die Konradschule bietet Platz für 14 Klassen mit je 25 Kindern, die Jagdfeldschule aktuell für 21 Klassen. Bei 350 Schülern oder 525 Schülern wäre die Kapazitätsgrenze erreicht. Mit dem Erweiterungsbau im Jagdfeld steigt die Grenze im Jagdfeld auf bis zu 800 Schüler. Dafür gilt es die Schulen aber für den von 2025/2026 an geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung vorzubereiten. Auch sieht die Schulverwaltung viele Ansätze, die Schulen stärker auf die Bedürfnisse der Schüler auszurichten. Der relativ hohe Migrationsanteil und der Bedarf an Sozial- und Pflegekräften - Haar ist ein großer Klinikstandort - ziehe immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland an, heißt es. Die Förderung des Spracherwerbs sei längst Alltag. 240 Vorschulkinder in Haar besuchen den Vorkurs Deutsch in den Kindergärten und einmal wöchentlich an der Schule. Vermehrt zögen Kinder zu, die ohne jegliche Deutschkenntnisse an die Grundschulen kämen.

Dazu kommt, wie eine Abfrage in den Kindergärten ergab, steigender Inklusionsbedarf an den Regelschulen. Zur nachschulischen Betreuung läuft bis Ende Oktober eine Elternbefragung. Dietrich Keymer (CSU) mahnte an, das von der CSU einst geforderte offene Ganztagsschulkonzept aufzugreifen. Eine Inklusionsschule als staatlich anerkanntes Schulprofil könne seines Wissens nach nur an einer der Schulen in Haar umgesetzt werden.

Peter Schießl (SPD), der Lehrer an der Mittelschule ist, begrüßte das Ansinnen, mehr Deutschklassen anzubieten, die auch Schüler von außerhalb besuchen können. Die Gemeinde müsse gegenüber dem Schulamt klar Position beziehen. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung des Ausschusses und beschloss gegen die Stimme von Gerlinde Stießberger (CSU), die Sprengel beizubehalten und bei den Schulprofilen voranzugehen.