Die Haarer SPD hat sich mit ihrer Forderung, Steingärten und Gabionenwände zu verbieten, nicht durchsetzen können. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich gegen den Erlass einer entsprechenden Satzung. Nun soll das Rathaus mit Beratungsangeboten und einer Broschüre auf die Gartenbesitzer einwirken, damit vor der Haustür die Artenvielfalt nicht zu kurz kommt und auch für den Klimaschutz etwas getan wird. Das Umweltreferat hatte für diesen Weg geworben. Dort ist seit Kurzem mit Sophia Metz zudem eine Fachfrau tätig, mit Schwerpunkt Artenvielfalt und Grünflächenmanagement.

Selbst gesetzestreue Eigenheimbesitzer haben die Bayerische Bauordnung nicht unbedingt verinnerlicht. Sonst würde es das Problem mit den Steingärten, die oft als Steinwüsten bezeichnet werden, nicht geben. Denn freie Flächen sind eigentlich "zu begrünen oder zu bepflanzen". Um dies zu unterstreichen, hat etwa die Stadt Erlangen die geschotterten Gärten verboten. Peter Schießl (SPD) warb dafür, dies auch in Haar zu tun. Ein Verbot sei eine "klare Aussage" auch an die, die sich nicht eines Besseren belehren ließen. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) rege an, auf einen Bewusstseinswandel in der Bürgerschaft hinzuwirken. Vor Jahrzehnten hätten Kommunen noch Sanktionen verhängt, damit Gartenbesitzer ihren Wildwuchs bändigten. Heute sei es genau andersherum, so Bukowski.

Peter Siemsen (FDP) sagte in diesem Sinn, man dürfe nicht durch Verbote Betroffenheit produzieren. Vielmehr sollten Betroffene zu Beteiligten werden. Wer Verbote verhänge, laufe immer Gefahr, die Kreativität der Menschen zu fördern, diese Verbote zu umgehen. Überhaupt fand es Dietrich Keymer (CSU) schwierig, die schädlichen Steingärten von den Kiesgärten sauber zu trennen, die in manchen Fachzeitschriften sogar als besonders artenreich gepriesen würden. An die SPD gerichtet sagte Keymer: "Ihre Argumentation erscheint mir zu eindimensional." Der bessere Weg sei, etwa mit einer Broschüre für Artenvielfalt im Garten zu werben.

Sogar die Grünen zogen beim Verbot nicht mit. Henry Bock zweifelte an, dass ein solches durchzusetzen und ein Verstoß zu kontrollieren sei. "Dann kann man es gleich lassen." Ulrich Leiner verwies auf die eigentlich in der Bauordnung schon geregelte Ächtung von Steingärten und bezeichnete eine "Gartenpolizei" als nicht zielführend. Nun soll es ortsgebunden und auf das Ortsbild abgestimmt in Bebauungsplänen Regelungen geben. Das Umweltreferat wird ein Konzept für mehr Artenvielfalt im Vorgarten erarbeiten.