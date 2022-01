Die Junge Union (JU) in Haar hat nach zehn Jahren einen neuen Vorsitzenden und will die politische Arbeit intensivieren. Marc Weidenbusch trat bei der Ortshauptversammlung im Kleinen Theater ab. Florian Haller rückte nach. "Die JU Haar hat nun mehrere Jahre eher ein Schattendasein geführt", sagte Weidenbusch. "Altersbedingte Austritte langjähriger Mitglieder sowie studienbedingte Auslandsaufenthalte haben den Stamm aktiver Mitglieder langsam dezimiert." Umso mehr freue er sich über die neue "schlagkräftige Truppe". Haller sagte, der JU Haar werde "wieder neues Leben eingehaucht". Die JU Haar hat aktuell 14 Mitglieder. Man werde gerade jetzt auch infolge der Pandemie bei Mitgliederansprache und Sichtbarkeit neue Wege gehen, heißt es in der Mitteilung von Kreischef Jan Kämmerer. "Ein Ziel ist, mit Unterstützung der Schüler-Union an weiterführenden Schulen in Haar mittel- und langfristig mitgliederstark die Interessen junger Haarerinnen und Haarer in die CSU und die Gemeinde hinein zu verteten." Maya Upmann ist stellvertretende Vorsitzende, Celina Pflügler Schatzmeisterin und Johanna Wieser mit Weidenbusch Beisitzerin.