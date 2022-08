Von Bernhard Lohr, Haar

In den Abendstunden herrscht Leben am See. Auf einer Bank haben zwei Frauen ein Picknick ausgebreitet. Ein paar Meter weiter versucht ein Mann, mit der Leine seinen Hund aus dem Wasser zu zerren, der dort Erfrischung gesucht hat. Und ganz hinten, jenseits der Jagdelfdstraße, stehen Jugendliche im Dunkeln beisammen. Der Jagdfeldsee zieht in der Hochhaussiedlung in Haar in der Dämmerung die Menschen an. Doch viele stößt er auch ab. Sie empfinden die künstlich angelegte Wasserfläche als wenig gelungen, weil sie leicht verdreckt und wenig mit einem natürlichen Gewässer zu tun hat. In der Bürgerschaft und im Gemeinderat bietet der See seit Jahren Zündstoff für munteren Streit.

Jetzt hat die SPD das Thema mit einem Antrag mal wieder hochgezogen. Sie wünscht sich ein Pflege- und Unterhaltskonzept für die "Brunnenanlage Jagdfeldsee", wie es heißt, und untermauert ihren Vorstoß mit ganz konkreten Vorschlägen. So solle das Rathaus prüfen, ob eine neue Umwälzanlage einzubauen wäre und die einst schon mal in Betrieb befindliche Wasserfontäne wieder aktiviert werden könnte. Die Wasserfontäne, die unter anderem den Sauerstoffeintrag in den See erhöht hat, wurde vor Jahren schon abgeschaltet, weil sich inmitten der Wohnblöcke Anlieger durch Lärm gestört fühlten. Die SPD kann sich den Einsatz von Reinigungsrobotern vorstellen und hätte gerne ein "gesamtgärtnerisches Konzept" für die Pflanzinseln.

Bevor der Antrag mit 20 zu zehn Stimmen angenommen wurde, platzte CSU-Gemeinderätin Gerlinde Stießberger angesichts der Forderungen jedoch der Kragen: "Das ist uferlos", sagte sie. Das Problem mit dem See sei "unter SPD-Regierung" geschaffen worden. Und jetzt komme so ein Antrag. "Wollen Sie Altlasten aufarbeiten?"

Detailansicht öffnen Immer wieder stehen Arbeiten an: Ein Betonsanierer machte sich 2008 am künstlichen Becken zu schaffen. (Foto: Schunk Claus)

In Haar nehmen SPD und CSU seit Jahren jeweils für sich in Anspruch zu wissen, was für die Gemeinde das Beste ist. Aus Sicht von Stießberger und der CSU hat die SPD am Jagdfeldsee in der Vergangenheit ziemlich viel schlecht gemacht. Stießberger kritisierte etwa, dass das Rathaus sich einst die Pflegekosten für das künstliche Gewässer von der Immobilienfirma Doblinger gegen eine einmalige Gabe von 100 000 Euro habe aufschwatzen lassen. Jetzt habe man den Salat und müsse regelmäßig umfassende Reinigungsarbeiten vornehmen und teuer bezahlen. "Diese Kosten sind enorm", sagte Stießberger. Laut Bürgermeister Andreas Bukowski wird der See alle zwei Jahre für 30 000 Euro grundgereinigt.

Besitzer von Aquarien und Teichen setzen offenbar immer wieder Zierfische aus

Ein Problem, mit dem man gerade in jüngster Zeit massiv zu tun hat, sind ausgesetzte Zierfische. Offenbar werfen Besitzer von Aquarien oder Gartenteichen Fische, die sie loswerden wollen, immer wieder in den Jagdfeldsee. Bürgermeister Bukowski schilderte, dass erst jüngst Anwohner die Polizei informiert hätten. Dann sei die Feuerwehr eingeschaltet worden und schließlich er selbst. Denn schlussendlich sei die Gemeinde für die Fische verantwortlich. Diese würden dann ordnungsgemäß umgesetzt. Wobei Traudl Vater (SPD) beklagte, dass dieses Umsetzen ihrer Einschätzung nach nicht ganz korrekt abläuft. Sie monierte, dass die Fische nur aus einem Teil des Jagdfeldsees gefischt und anschließend in den anderen "reingeschmissen" würden. Wenn schon, sollten die Fische in ein intaktes Gewässer umgesetzt werden.

SPD-Fraktionschef Thomas Fäth pochte darauf, das Pflegekonzept, das bereits vor Jahren erarbeitet worden sei, richtig umzusetzen. Fäth rief den Bürgermeister dazu auf, sich mit der Firma Doblinger in Verbindung zu setzen. Vielleicht wolle diese ja einen Beitrag leisten zur Verschönerung des Sees. Das Immobilienunternehmen habe sich immer als kulant erwiesen.

Detailansicht öffnen Der See bietet auch schöne Ecken, an denen man sitzen kann, so etwa die Skulptur "Concrete Voyage" von Susanne Pittroff. (Foto: Schunk Claus)

Trotz allem steuern viele Bewohner im Jagdfeld den See gerne an - abends wie auch tagsüber. Es gibt dort zum Beispiel ein Kunstwerk, an dem Menschen gerne zusammenkommen. Es nehme "symbolhaft auf die umgebende Architektur Bezug auf" und beziehe die Bewohner mit ein - so heißt es in dem Bildband "Einblicke - Kunst im öffentlichen Raum" über das Werk "Concrete Voyage" von Susanne Pittroff, das der frühere SPD-Bürgermeister Helmut Dworzak mit Rathaussprecherin Ute Dechent herausgegeben hat. Die als "rote Platte" bekannte Skulptur wurde 2007 nach einem Kunstwettbewerb installiert.