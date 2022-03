Von Bernhard Lohr, Haar

Detailansicht öffnen Der Erweiterungsbau der Grundschule im Jagdfeld ist unter anderem auch wegen kurzfristiger Umplanungen teurer geworden. (Foto: Claus Schunk)

Der Erweiterungsbau der Grundschule im Haarer Jagdfeld ist seit einem guten halben Jahr in Betrieb. Es gab zum Schuljahresbeginn im September 2021 eine harmonische Eröffnungsfeier und viel Lob für das moderne Raumkonzept. Mittlerweile hat der Künstler Wolfgang Stehle auch schon die Vogel-Skulpturen da und dort am Schulgebäude installiert, die bei vielen auf große Begeisterung stoßen. Doch nun trübt eine handfester Streit das Bild. Am Dienstagabend herrschte im Gemeinderat doch einige Aufregung, weil Mehrkosten von 1,2 Millionen Euro gegenüber dem Stand von September 2021 bekannt wurden. In einer Sondersitzung soll nun beleuchtet werden, was da schiefgelaufen ist.

Aufgeflogen ist der Fehlbetrag laut Sitzungsunterlagen erst jetzt im Februar, als das Rathaus wegen anstehender Investitionen in Höhe von 246 000 Euro in "sicherheitsrelevante Maßnahmen" eine aktuelle Übersicht der Ausgaben für den Schulbau einforderte. Bei der Prognose im Jahr 2018 war man noch von 37,4 Millionen Euro ausgegangen. Im September 2021 zum Einzug in das neue Schulhaus wurde dann eine Summe von 38,8 Millionen Euro genannt. Und nun sollten laut hochgerechneter Prognose - ohne die 246 000 Euro einzurechnen - bis zu 40,2 Millionen Euro fällig werden. Im Haushalt sind 39 Millionen Euro eingeplant.

Was sie am Dienstag aufgetischt bekamen, wollten die Gemeinderäte nicht einfach so schlucken. Ton van Lier (Grüne) sagte auf Anfrage am Tag danach: "Mein großes Problem war, dass es eine Überraschung war." Die Schule sei seit Monaten in Betrieb. Spätestens im vergangenen Herbst hätte die Kostenentwicklung klar sein und der Gemeinderat informiert werden müssen. Dietrich Keymer (CSU) sagte am Mittwoch mit Verweis auf die angespannte Finanzsituation der Gemeinde: "Wir müssen uns so organisieren, dass wir in Zukunft solche Überraschungen verhindern."

Der Projektsteuerer hatte laut Rathaus die Mehrkosten unter anderem mit "unbotmäßigen Forderungen einzelner Firmen" begründet. Dort werde gerade nachverhandelt. Eine pandemiebedingte Bauzeitenverschiebung habe preistreibend gewirkt. Dazu komme eine marktübliche Steigerung durch knappe Produkte, Rohstoffe und Arbeitskräfte sowie durch Massenmehrungen. Auch habe es von der Gemeinde gewünschte Umplanungen gegeben. "Rund 600 000 Euro Mehrkosten sind aufgrund geänderter Projektanforderungen entstanden", heißt es.