Während des Unwetters am Montagabend springt ein Rüde ins Auto einer jungen Frau und will nicht mehr aussteigen.

Eine 25-jährige Haarerin hat am Montagabend mitten in dem heftigen Gewittersturm gar nicht gewusst wie ihr geschah: Ehe sie sich versah, hat in dem Tosen jemand bei ihr Schutz gesucht. Als sie gegen 21.30 Uhr am Jagdfeldring in Haar ihre Autotür öffnete, sprang laut Mitteilung der Polizei "wie ein geölter Blitz" ein mittelgroßer brauner Hund in ihr Fahrzeug. Der war dort dann auch mit gutem Zureden nicht mehr dazu zu bewegen, seinen sicheren Unterschlupf zu verlassen.

Die Frau fuhr deshalb mit dem Hund zur Polizeiinspektion an der Rechnerstraße, wo es mit vereinten Kräften schließlich doch gelang, den Hund aus dem Auto zu locken. Wie sich herausstellte, war der Rüde namens Henry beim ersten Donnerschlag am Abend bei seinem Herrchen in Trudering ausgebüxt. Er wurde dann so lange von den Polizisten betreut, bis die glückliche Zusammenführung mit dem ebenfalls erleichterten Herrchen gelang.