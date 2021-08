Er ist ein maßloser Grenzüberschreiter, der junge Adelsfrauen genau so zielsicher verführt wie einfache Mägde: Don Juan, Inbegriff des skrupellosen Herzensbrechers, Lüstlings und Charmeurs. Das Ensemble Persona zeigt Molierès großartige Komödie "Don Juan", am Donnerstag, 19. August, im Kleinen Theater Haar. David Tobias Schneider spielt den Titelhelden, der sein Glück verzweifelt in Rausch, Abenteuer und Liebesspiel sucht - bis zum Ende. Das Ensemble Persona ist ein in München ansässiges, professionelles Ensemble freischaffender Theaterkünstler. Die Kraft der Poesie steht hier besonders im Fokus, was sich auch in der Maxime der Gruppe "Sie lieben Sprache? Wir halten Wort" widerspiegelt. Das Schauspiel mit Musik (Regie: Tobias Maehler) beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über die Homepage des Theaters (kleinestheaterhaar.reservix.de/events).